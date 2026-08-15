Hallan sin vida a la madre del bebé rescatado de los escombros en el terremoto en Colombia

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Bogotá, 15 ago (EFE).- Valentina Vanegas, la madre del bebé de dos meses que fue rescatado con vida junto a su padre tras el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes, fue hallada muerta este sábado bajo los escombros de un edificio colapsado en Cali, ciudad en la que han muerto al menos otras 111 personas.

Vanegas, de 39 años, permaneció seis días atrapada en el edificio Limonar, en el sur de la ciudad, donde los equipos de rescate buscan a los desaparecidos desde el día del sismo.

La mujer era la madre de Salomón, cuyo rescate de entre escombros el pasado 12 de agosto se convirtió en uno de los momentos de esperanza de la tragedia.

El bebé fue encontrado con vida junto a su padre, Juan David Gómez, después de que los rescatistas escucharan una voz entre los escombros que alertaba de que había un bebé.

En el mismo edificio también fue hallado sin vida Juan Esteban, hermano de Juan David y tío del bebé.

El terremoto, de magnitud 7,4, deja hasta este sábado 294 fallecidos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). EFE