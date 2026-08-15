(Crónica) El Alavés golea al Getafe con Mariano y el Sevilla remonta al Rayo

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El Deportivo Alavés superó (3-0) al Getafe en el partido que abrió la temporada 2026/27 de LaLiga EA Sports este sábado, mientras que el Sevilla FC remontó (2-1) al Rayo Vallecano en el descuento de un intenso encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Mendizorroza abrió la Liga con un espectáculo inesperado de Mariano Díaz, gol y dos asistencias, en los últimos minutos. Aunque Martín Satriano apareció un par de veces en zona de gol para los visitantes en los primeros instantes, el Alavés fue mejor, sobre todo por la banda derecha con Ángel Pérez, y se vio con un jugador más para la segunda mitad por la roja directa a Kiko Femenía, revisada por el VAR, tras una plancha peligrosa.

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El Getafe, que reclamó más amarillas para el rival, se encomendó al regreso de Enes Ünal, pero no tuvo mucho más fondo de armario, echando de menos a Mauro Arambarri o Luis Milla, y terminó bastante descolocado en los cambios de José Bordalás. En cambio, Quique Sánchez Flores sí acertó con Mariano, e incluso con un Mikel Rodríguez, ex de la Real, también con profundidad.

El Alavés empezó a llegar con claridad con la que tuvo Denis Suárez a media hora del final y, en el 73', Nahuel Tenaglia cortó la salida del Getafe, abrió a la banda a Mariano y se sumó al ataque para cabecear el 1-0. El equipo madrileño se volcó en busca del empate, lo rondó con balones al área y la tuvo muy clara en un cabezazo desacertado de Ünal.

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Entonces, Mariano, insistente, marcó su primer gol en Liga en cuatro años con un misil a la escuadra y, también en el descuento, Mikel, asistido por el ex del Real Madrid, hizo el 3-0 para un Alavés que empieza fuerte. En cambio, el Getafe se marchó con un bajón que tendrá que olvidar rápido, de cara a la ida del 'playoff' de la Conference League contra el Partizán el jueves.

En el otro encuentro de este inicio light de competición, el Sevilla sonrió último ante su público en un debut que vio complicarse en más de una ocasión. Para empezar, Álvaro García hizo el 0-1 en el minuto cuatro, y los visitantes se fueron arriba, perdonando el segundo, con gran fútbol y sacando las dudas de un Sevilla que viene inspirando poca confianza.

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Los de Luis García Plaza pudieron meterse en la pelea antes del descanso, pero De Burgos Bengoetxea anuló un penalti de Augusto Batalla, portero del Rayo, tras la llamada del VAR. Isaac Romero tuvo la única local, en un saque de banda, pero el orgullo de Nervión fue poco a poco saliendo, también mejorado el equipo con los cambios, sobre todo con la entrada de Peque.

Al poco, Jon Guridi empató de penalti, pero al Sevilla le tocó sufrir. Los Beñat San José volvieron a perdonar, con Florian Lejeune y Alemao, e incluso vieron la opción del arreón final con la expulsión de Kike Salas en el 88'. Sin embargo, una pérdida de Pedro Díaz y el penalti de Lejeune, sobre un Robbie Ure que dejó buena imagen en su debut, que transformó Peque, dejaron en el descuento un triunfo de oro para un Sevilla que necesita crecer.

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