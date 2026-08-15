(Crónica) El Mallorca se estrena en Segunda con victoria ante el Valladolid

Guardar

El Mallorca firmó este sábado una trabajada victoria (2-0) sobre el Real Valladolid en la primera jornada de LaLiga Hypermotion, mientras que el Real Oviedo y el Granada no pasaron del empate (0-0) y el Andorra goleó (5-1) al Ceuta.

El equipo balear, descendido la pasada campaña a Segunda, inició su objetivo de regresar a la elite con un triunfo en casa. Los goles se hicieron esperar en Son Moix, hasta el segundo tiempo a pesar de las buenas ocasiones, pero llegaron gracias a la calidad de Pablo Torre para desnivelar la balanza con un golazo de falta directa. A 20 minutos del final, Antonio Raíllo hizo el segundo.

PUBLICIDAD

Mientras, el Oviedo, con saque de honor de Santi Cazorla, llevó el peso del encuentro ante un Granada que fue de menos a más. Dos históricos en busca de ser protagonistas de la pelea por el ascenso, el cuadro nazarí terminó mejor y Aarón Escandell retuvo al menos un punto para los asturianos en el Carlos Tartiere.

Por su parte, el Cádiz y el Celta Fortuna no movieron tampoco el 0-0 inicial, por culpa de los porteros, Jokin Ezkieta, en los andaluces, y Coke Carrillo, en los gallegos. El equipo amarillo dirigido por Albert Celades, con el empuje de su público ante un debutante en la categoría, apretó más pero sin puntería.

PUBLICIDAD

La tarde de sábado empezó con una goleada (5-1) del Andorra a un Ceuta que regaló en defensa, siguiendo los del Principado la buena cosecha del año pasado. El debutante Jordi Cano, quien abrió la lata y fue asistente de lujo en el 2-0, Thomas Carrique y Nacho Quintana, con un doblete, sirvieron la fiesta en Encamp, con la manita de Álex Calvo a la contra ante un Ceuta muy superado.