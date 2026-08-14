Suben a 285 los muertos y a 3.975 los heridos por el gran terremoto del noroeste de Colombia

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Las autoridades de Colombia han elevado este viernes a más de 280 los muertos y a más de 3.970 heridos por causa del seísmo de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió el noroeste del país latinoamericano a comienzos de esta semana.

Concretamente, son 285 las personas que han perdido la vida y 3.975 las que han resultado heridas, cinco muertos y cinco heridos más que el balance de la última hora del jueves, mientras que restan 354 desaparecidos, según la estimación más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que agrega que hasta el momento la cifra de rescatados asciende a 348.

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Respecto a las labores de rescate, el director de la UNGRD, David Tamayo, ha señalado que aunque la prioridad de sus efectivos es "seguir en la búsqueda de las personas atrapadas" bajo los escombros, se está llegando a un tiempo en el que la probabilidad de encontrar supervivientes "se va agotando".

"La consigna es no dejar de buscar y encontrar a todas esas personas que están reportadas como desaparecidas, y no descansar hasta (...) encontrar a esas personas, ojalá vivas, o recuperar sus cuerpos", ha subrayado Tamayo en rueda de prensa desde el Palacio de San Carlos de Bogotá.

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Hasta el momento, de los 260 cuerpos que ha recibido el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, han sido identificados 246 de ellos, de los cuales 17 son menores de edad.

SOBRE EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

Este seísmo, con epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, ha dejando un balance de 102.105 personas afectadas y de 44.936 familias damnificadas.

Por causa de él, la UNGRD ha cifrado en 73.455 las viviendas averiadas, 12.828 las destruidas y en 121 los edificios colapsados. A ello se suman daños en cinco aeropuertos, doce puentes peatonales, 44 puentes, 198 vías, 236 centros de salud y 2.136 centros educativos.

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De cara a la reconstrucción, el ministro de Vivienda colombiano, Jaime Andrés Beltrán, ha aseverado que si bien no existe una cifra estimada concreta sobre el coste de la misma, el Ejecutivo liderado por Abelardo de la Espriella "desde ya ha trazado un plan para la reconstrucción" de las zonas afectadas.

"Nos dejaron la olla pelada. Estamos literalmente administrando las ollas raspadas", ha sostenido el alto funcionario en declaraciones a los medios agregando que para la reconstrucción se unirán el propio Ejecutivo central con los entes territoriales, las alcaldías, gobernaciones y empresarios.

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Del mismo modo, el jerarca ha avanzado que se impulsará un "ejército de profesionales" que estará coordinado por la UNGRD para que elaboren un "diagnóstico real" de "cuántas casas tienen que, definitivamente, demolerse y pensar en vivienda nueva y cuántas pueden tener un mejoramiento".