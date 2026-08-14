PDVSA prevé incorporar gas metano al sistema termoeléctrico venezolano para finales de año

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Caracas, 13 ago (EFE).- Venezuela prevé aumentar el suministro de gas metano a su sistema termoeléctrico como parte de un plan que contempla la entrega de unos 2.000 millones de pies cúbicos al mercado interno para diciembre, informó este jueves el vicepresidente de Gas de PDVSA, Jannier Viloria.

En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión, aseguró que el abastecimiento de gas metano está garantizado "al 100 %" en el país y que existe un plan para incorporar mayores volúmenes al sistema termoeléctrico.

"Tenemos un plan de incorporación de gas metano para lo que es el sistema termoeléctrico. Estimamos para diciembre tener una entrega del mercado interno de unos 2.000 millones de pies cúbicos de gas, no solamente para el sector eléctrico, sino también para (el) industrial, doméstico y comercial", afirmó Viloria.

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Venezuela sufre desde hace años fallas en el suministro eléctrico, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras y "saboteos", principalmente las estadounidenses, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento, entre otros factores.

El miércoles, el Gobierno de Venezuela firmó un addendum (apéndice) de contrato con la multinacional de origen argentino IMPSA para reactivar los trabajos de construcción de la central hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil), en medio de un llamado al ahorro energético y fallas constantes en el servicio.

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En junio pasado, el Ejecutivo chavista firmó un memorando de entendimiento con IMPSA para reanudar las obras de Tocoma.

El objetivo, según explicó entonces el Ministerio de Comunicación, es incorporar 2.640 megavatios al sistema eléctrico nacional con el montaje de 10 unidades generadoras.

La construcción de Tocoma, que forma parte del complejo hidroeléctrico de Guayana junto con las centrales Guri, Macagua y Caruachi, comenzó en 2007, durante el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), y estaba previsto que concluyera en 2014, según la ONG Transparencia Venezuela.

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Sin embargo, las obras se paralizaron con un 87,19 % de avance, asegura la organización. EFE

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