Expertos elaboran una "hoja de ruta urgente" para transformar la educación en Perú

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Lima, 13 ago (EFE).- Expertos, directivos y docentes elaboraron una "hoja de ruta urgente" para "transformar la educación en Perú", que entregarán a las autoridades estatales y regionales del país con propuestas concretas que fueron expuestas en el congreso CADE Educación 2026, que finalizó este jueves en Lima.

El documento recoge los principales consensos alcanzados durante el foro y plantea acciones prioritarias para contribuir a la transformación del sistema educativo peruano.

"Me queda una convicción muy clara: el Perú no necesita empezar de nuevo cada vez que hablamos de educación. Necesitamos ponernos de acuerdo en lo esencial, sostenerlo en el tiempo y, sobre todo, convertir las buenas ideas en resultados concretos para nuestros estudiantes", indicó durante la clausura del encuentro la presidenta de CADE Educación 2026, Marcela Benavides.

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El congreso, desarrollado con el lema 'Enseñar para aprender: la ruta urgente para transformar la educación', se llevó a cabo este miércoles y jueves y contó con ponencias de expertos del sector sobre estrategias, experiencias y nuevas perspectivas sobre el reto que supone "formar ciudadanos capaces de convivir con la tecnología, adaptarse al cambio, crear y aprender a lo largo de la vida".

Esta edición tuvo como objetivo proponer una guía estratégica que garantice la calidad de los aprendizajes fundamentales y empodere a estudiantes y docentes para alcanzar su máximo potencial, preparándolos para transformar los desafíos del cambio constante.

La hoja de ruta, elaborada con las aportaciones expuestas en el congreso, articula prioridades en torno a tres grandes objetivos: instituciones y gestión orientadas a resultados; docentes formados, acompañados y con más tiempo para enseñar; y estudiantes empoderados con las competencias y oportunidades que necesitan para desenvolverse en el siglo XXI.

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"No subestimemos la magnitud del desafío. La crisis educativa limita el futuro académico de millones de personas y compromete la productividad, la movilidad social y la cohesión democrática del Perú", agregó Benavides.

Por su parte, el presidente de la asociación privada IPAE Acción Empresarial, Gonzalo Galdos, sostuvo que aunque Perú ha aumentado significativamente los recursos destinados a educación, este esfuerzo "no se refleja en una mejora sustantiva y sostenida de los aprendizajes", pues persisten enormes brechas en infraestructura y gestión.

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"La lección aprendida es que el desafío educativo del Perú no se resuelve solamente con más recursos. Necesitamos mejores decisiones basadas en las experiencias que han compartido con nosotros los expertos que hemos escuchado en CADE Educación", indicó.

Agregó que el propósito de la educación debe ser formar personas capaces de seguir aprendiendo por sí mismas durante toda su vida.

En este sentido, el fundador y director de la estadounidense Minerva University, Ben Nelson, aseguró que "aprender a aprender es la mayor ventaja que existe en un mundo que prioriza la tecnología".

"No podemos seguir graduando a estudiantes que no están preparados para un mundo en constante cambio y que no esperará por ellos", dijo al hacer referencia que el futuro depende "de poner el éxito de nuestros estudiantes en el centro del ecosistema". EFE

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