Mamdani reconoce a los dominicanos como constructores incansables de Nueva York

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Nueva York, 14 ago (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, destacó este jueves el impacto histórico, económico y cultural de la comunidad dominicana en la ciudad y celebró el legado que esta ha dejado en la Gran Manzana desde 1613.

El alcalde empezó su discurso durante la Recepción de la Herencia Dominicana con un "¿Qué lo que?", el saludo popular de la República Dominicana, y subrayó que "antes de que Nueva York fuera Nueva York, ya había presencia dominicana en estas costas".

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Mamdani recordó la figura del comerciante Juan Rodríguez, quien llegó en 1613 a bordo de un barco holandés, y se convirtió en el primer habitante no indígena en establecerse en la zona.

Desde ese momento, y especialmente tras la caída de la dictadura en su país natal, que impulsó la migración masiva de los años 60 y 70, los dominicanos han "trabajado incansablemente para construir la ciudad", afirmó.

El alcalde, quien ofreció la recepción en su residencia oficial, Gracie Mansion, ilustró cómo el legado dominicano impregna de manera transversal el día a día de la ciudad: desde un café, una bachata o su gastronomía.

Asimismo, reiteró las prioridades de su administración para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y pequeños empresarios, con medidas como la creación de un sistema de cuidado infantil universal, las protecciones para inquilinos y la eliminación de más de 50 normativas para ayudar a los pequeños negocios.

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"Nuestra administración está comprometida a entregar lo que todo neoyorquino necesita para vivir una vida digna", aseguró Mamdani.

Por último, el alcalde socialdemócrata, que para la ocasión dejó a un lado su traje de chaqueta y se puso una camiseta blanca de manga corta, compartió la estadística de que uno de cada ocho residentes de la ciudad tiene ascendencia del país caribeño y enfatizó que crecer en Nueva York significa estar en deuda con los dominicanos.

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"Tomaron esta ciudad tal como era y la dejaron mejor de como la encontraron", concluyó, cerrando el evento oficial con un enfático grito en español: "¡Que viva la República Dominicana y que viva Nueva York!". EFE

(foto)