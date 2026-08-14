De la Espriella convoca al sector privado para su plan de reconstrucción tras terremoto

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Presidente de Colombia presenta un primer plan para reconstruir el país tras terremoto

Bogotá, 13 ago (EFE).- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó este jueves el primer plan de reconstrucción del país tras el terremoto de 7,4 que sacudió el territorio el lunes, para el que convoca a la empresa privada.

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"Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia, porque esta patria la reconstruimos entre todos los colombianos", dijo el mandatario en una declaración a medios en el Palacio de San Carlos, sede del Ejecutivo en Bogotá.

El terremoto dejó además 127 edificios colapsados, 65.841 viviendas averiadas y 10.677 destruidas, detalló De la Espriella. Asimismo, se han visto dañados 236 centros de salud, 2.136 centros educativos, 1.168 centros comunitarios, 198 vías, 71 acueductos, 34 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y cinco aeropuertos. EFE

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