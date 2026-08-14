María Jesús Ruiz zanja los rumores sobre su relación con Curro tras las últimas acusaciones

María Jesús Ruiz ha querido dejar claro que su relación con Curro Rodríguez sigue siendo tan sólida como siempre, pese a la intensa tormenta mediática que vivieron hace apenas unas semanas. La pareja se convirtió en protagonista de la actualidad del corazón después de que salieran a la luz unos supuestos mensajes de contenido íntimo que apuntaban a una presunta infidelidad del empresario con otro hombre, una información que ambos negaron rotundamente desde el primer momento y que calificaron como un montaje sin fundamento.
Durante aquellos días, la ex Miss España defendió públicamente a su marido y aseguró que confiaba plenamente en él, mientras Curro anunciaba que tomaría medidas legales contra quienes difundieron esas informaciones. La polémica ocupó numerosos titulares y puso a prueba la tranquilidad con la que ambos habían llevado su matrimonio desde que se casaron en 2023.
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Ahora, con el paso de las semanas, María Jesús ha reaparecido y ha actualizado el verdadero estado de su relación. "Sí, con Curro siempre bien, lo que pasa que muchas veces se arman follones", comentó con total naturalidad, restando importancia a todo lo ocurrido.
La modelo también quiso zanjar definitivamente cualquier duda sobre aquella supuesta crisis y fue muy clara al valorar el alcance que tuvo la polémica. "Ay, es que nunca tuvo ningún tipo de importancia ni de credibilidad, ni nada. Así que todo bien. Feliz verano, chicos. Feliz verano. Gracias", afirmó, dejando claro que el matrimonio sigue adelante sin que aquellos rumores hayan afectado a su relación.
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