La Guardia Costera China patrulla las islas Sensaku disputadas con Japón

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Pekín, 14 ago (EFE).- Una formación de buques de la Guardia Costera de China (CCG) llevó a cabo este viernes un patrullaje en aguas cercanas a las islas Diaoyu, administradas por Japón como Senkaku y cuya soberanía reclama China.

En un breve comunicado, la Guardia Costera del gigante asiático indicó que la flotilla, liderada por el buque CCGS Meishan, había realizado este 14 de agosto una patrulla en las aguas territoriales de las Diaoyu, una operación "de protección de derechos" ejecutada "de conformidad con la ley".

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La autoridad marítima china ha subrayado en varias ocasiones que las islas Diaoyu y sus islotes adyacentes son "territorio inherente" de Pekín y reiterado que los guardacostas continuarán realizando actividades de aplicación de la ley para proteger la soberanía en las aguas que consideran bajo su jurisdicción.

El conflicto en torno a este archipiélago, tomado por Japón tras la guerra librada con China entre 1894 y 1895, se ha intensificado en los últimos años, especialmente desde que en septiembre de 2012 Japón nacionalizara el suelo de tres de estas islas.

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Para Japón, las Senkaku forman parte de la prefectura de Okinawa, mientras que China las reclama como parte "histórica e inherente" de su territorio.

Ubicadas en el mar de China Oriental, aproximadamente a 150 kilómetros al noreste de Taiwán, estas islas deshabitadas abarcan una superficie de unos siete kilómetros cuadrados y se presume que sus aguas adyacentes contienen importantes yacimientos de gas y petróleo.

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Japón y China mantienen una largo historial de tensiones que se intensificaron a finales del año pasado cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó que un eventual ataque chino contra Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas. EFE