ONU: 240.000 refugiados en Sudán del Sur podrían perder la ayuda alimentaria en octubre

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Yuba, 14 ago (EFE).- La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtieron este viernes que 240.000 refugiados en Sudán del Sur podrían perder la asistencia alimentaria y nutricional después de septiembre debido a la grave escasez de fondos.

Las 240.000 personas que aún reciben ayuda alimentaria representan el último grupo restante de los aproximadamente 650.000 refugiados que recibieron asistencia en todo Sudán del Sur, indicaron en un comunicado conjunto las dos agencias de la ONU, que añadieron que estas familias ya reciben solo la mitad de una ración completa de alimentos.

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Y es que el PMA se ha visto obligado a concentrar sus limitados recursos en los más vulnerables, se apunta.

El PMA indicó que enfrenta un déficit de financiación inmediato de 37 millones de dólares para su respuesta a la crisis de refugiados y un déficit general de 258 millones de dólares para lo que resta de 2026, lo que podría afectar la asistencia a 4,2 millones de personas con inseguridad alimentaria en todo el país.

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Por su parte, ACNUR ha recibido solo el 28 % de los 286 millones de dólares que necesita este año para brindar protección y asistencia a casi cuatro millones de refugiados, desplazados internos, retornados y miembros vulnerables de las comunidades de acogida.

Esta crisis de financiación se produce en un momento en el que más de 7,8 millones de personas en Sudán del Sur, lo que representa a más de la mitad de la población, enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, mientras que 2,2 millones de niños sufren desnutrición aguda, según las agencias de la ONU.

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El sistema humanitario también se encuentra bajo una presión creciente debido a la guerra que continúa en el vecino Sudán, con hasta 3.000 refugiados y retornados que llegan a Sudán del Sur cada semana.

Más de 1,4 millones de refugiados y retornados han cruzado a Sudán del Sur desde que estalló el conflicto en Sudán en 2023, según ACNUR y PMA.

Por ello, ambas agencias hicieron un llamamiento a los donantes internacionales para que proporcionen financiación inmediata y flexible que impida la suspensión de la asistencia vital. EFE