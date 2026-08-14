Agencias
Agregar Infobae enGoogle

La Biblioteca Nacional de España recibe el legado del escritor Raúl Guerra Garrido

Imagen ROIS3GEQZBEKJHU2NPLKWJBCLI
Guardar

La Biblioteca Nacional de España ha recibido una donación con el fondo personal del escritor Raúl Guerra Garrido, compuesto por más de 2.700 documentos.

Entre ellos, ha explicado la entidad en un comunicado, está el borrador autógrafo y los posteriores borradores mecanografiados de la obra 'Lectura insólita de El Capital', que obtuvo el Premio Nadal en 1976.

También se encuentra en este fondo el borrador de la última novela del Premio Nacional de las Letras Españolas 2006, 'Demolición', que fue publicada en 2018. Asimismo, la BNE ha recibido más de 900 cartas de políticos, editores, escritores y traductores.

PUBLICIDAD

El archivo ha sido "donado generosamente" por la viuda del autor, María Teresa Espinosa y consta de más de 170 manuscritos y mecanoscritos de obra propia, con anotaciones de su puño y letra; un centenar de documentos de índole profesional, judicial, mercantil, familiar y personal; apuntes y notas de investigación; recortes de prensa y más de 500 piezas de documentación gráfica.

Esta correspondencia refleja muchas de las relaciones profesionales y de amistad de Guerra Garrido y entre los remitentes figuran compañeros y colegas escritores como Camilo José Cela, Miguel Delibes, Antonio Gala, Félix Grande, José María Merino o Joan Juaristi, entre otros.

PUBLICIDAD

También intercambió misivas con editores como José Manuel Lara Hernández y José Ortega Spottorno; o con políticos como Felipe González, Alfonso Guerra, Eduardo Sotillos, Ramón Jáuregui o Carmen Alborch.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ATA-Sylvia Rivera exige ante justicia y Gobierno reconocer el crimen de San Pedro como violencia machista

ATA-Sylvia Rivera exige ante justicia y Gobierno reconocer el crimen de San Pedro como violencia machista

El Gregorio Marañón diseña y fabrica la primera prótesis ósea personalizada de metamaterial del mundo

El Gregorio Marañón diseña y fabrica la primera prótesis ósea personalizada de metamaterial del mundo

Desde la videovigilancia a robar el PIN bancario: los riesgos de las gafas inteligentes en espacios públicos

Infobae

La Policía Nacional detiene a ocho hombres acusados de participar en una riña con cuchillos y hachas

La Policía Nacional detiene a ocho hombres acusados de participar en una riña con cuchillos y hachas

Monasterio de San Juan de la Peña: Panteón de los primeros reyes aragoneses y morada del Grial durante tres siglos

Infobae