Jonathan Calleri renueva contrato con el São Paulo hasta 2028 con opción de prórroga

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São Paulo, 14 ago (EFE).- El delantero argentino Jonathan Calleri renovó contrato con São Paulo hasta el 31 de diciembre de 2028, con opción de prorrogarlo hasta finales de 2029, según anunció este viernes el club brasileño.

El vínculo del atacante de 32 años expiraba en diciembre de 2026.

Campeón de la Copa de Brasil en 2023 y de la Supercopa de Brasil en 2024, Calleri consolidó una destacada trayectoria en el equipo Tricolor, con el que vive su segunda etapa tras un primer paso en 2016, cuando fue semifinalista y máximo artillero de la Copa Libertadores con nueve tantos.

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El jugador, que regresó a la entidad paulista en agosto de 2021, afirmó estar "muy feliz" de quedarse en el club y "muy agradecido" con los hinchas.

"Soy muy feliz y estoy muy agradecido con todo el pueblo sanpaulino. Estoy muy feliz de estar dos años más con ustedes. Espero darles grandes alegrías a nuestros aficionados", afirmó el futbolista en declaraciones citadas por el club.

A lo largo de sus dos etapas con el club, el atacante suma 262 partidos disputados, en los que convirtió 91 goles y protagonizó 30 asistencias.

Actualmente es el máximo goleador del equipo en esta temporada, con 12 anotaciones, y es con 14 el máximo goleador de la historia de São Paulo en la Copa Libertadores.

El club paulista atraviesa una discreta temporada en el Campeonato Brasileño, en el que ocupa el duodécimo puesto, lejos de los puestos de acceso a competiciones internacionales. EFE