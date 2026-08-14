El argentino Luciano Nequecaur, nuevo delantero de Libertad

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Asunción, 14 ago (EFE).- El argentino Luciano Nequecaur, que ha remecido las redes en campeonatos de su país, Chile, Escocia, México, Perú, Portugal y Uruguay, fue presentado este viernes como nuevo delantero del club Libertad, que marcha en la segunda plaza del Torneo Clausura paraguayo.

"Luciano Nequecaur se suma a la familia Gumarela", dijo el equipo paraguayo en su cuenta en la red social X para dar la bienvenida al atacante.

Nequecaur, de 34 años y 1,95 de estatura, se convirtió así en el sexto refuerzo del Libertad para este segundo semestre del año, tras los fichajes de los defensores Iván Ramírez y Nicolás Freire, así como la contratación del volante Agustín Manzur.

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Además, al equipo Gumarelo, que emprendió un nuevo proyecto bajo la conducción del histórico jugador paraguayo en situación de retiro Nelson Haedo Valdez, regresaron el defensor central Gilberto Flores y el atacante Elvio Vera.

Los paraguayos Gustavo Aguilar, Marcelo Fernández y Rodrigo Vera son los otros delanteros del equipo.

En su último club, el Sport Boys peruano, el ariete argentino anotó 16 goles en 44 partidos jugados entre 2025 y 2026. EFE