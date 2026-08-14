Detienen a un policía y personal de logística por ingresar cocaína a puerto en Costa Rica

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San José, 14 ago (EFE).- Un policía y siete trabajadores de una empresa privada de logística fueron detenidos en Costa Rica por presuntamente participar en el ingreso y manipulación de 256 paquetes de cocaína en la Terminal de Contenedores de Moín, en la provincia de Limón (Caribe), informó este viernes el Ministerio de Seguridad.

El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos indicó en unas declaraciones a los medios que el operativo se desarrolló en la Terminal cuando oficiales de la policía de control de drogas sorprendieron a varias personas que estaban bajando la carga de droga de la cabina de un cabezal a otro sitio.

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"Como parte de estas acciones, los policías arrestaron a un miembro de la Fuerza Pública (Policía) de apellido Picado, quien, aparentemente, habría cooperado para ingresar el trailer con el alijo de droga. Además, los agentes antidrogas detuvieron a siete personas que son trabajadores de una empresa privada que brinda servicios de logística en la terminal portuaria", explicó el informe de las autoridades.

Los sospechosos de nacionalidad costarricense fueron identificados con el apellido Díaz, con antecedentes por infracción a la Ley de Niñez y la Adolescencia; Meza, quien ya había sido detenido y está vinculado en una causa por tráfico internacional de drogas; Allet, también fue detenido por el mismo delito, así como Osorio, Cooper, Arrieta y Correa, todos ellos sin antecedentes.

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Además de la droga, la policía decomisó 613.000 colones (unos 1.350 dólares), dos armas de fuego, tres cargadores, 42 municiones de distintos calibres y el furgón involucrado.

Según detalló el Ministerio de Seguridad, este es el cuarto golpe al tráfico internacional de drogas en menos de una semana bajo la llamada 'Operación Soberanía', un ejercicio implementado desde el 2023 y que ya supera las 23 toneladas de cocaína incautadas en el puerto.

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Todos los detenidos fueron remitidos a la Fiscalía de Limón, a la espera de medidas cautelares.

El Gobierno de Costa Rica inició la 'Operación Soberanía' en julio de 2023, mediante la cual instaló escáneres y reforzó la presencia policial en la Terminal de Contenedores de Moín, con el fin de combatir la exportación de droga en cargas de productos lícitos.

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En los últimos años Costa Rica se ha convertido en un importante centro para el almacenamiento y exportación de cocaína a destinos como Europa y Norteamérica, según han reconocido las propias autoridades. EFE