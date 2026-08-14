Policía chilena detiene a una mujer por amenazas contra Kast en redes sociales

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Santiago de Chile, 14 ago (EFE).- La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) detuvo este viernes a una mujer que publicó amenazas en redes sociales contra el presidente, José Antonio Kast, durante la visita del mandatario chileno a Talca, en la zona central del país, confirmó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

La joven, de 23 años, difundió en Instagram el pasado jueves un mensaje en el que mencionó con insultos a Kast e hizo referencia directa a un arma de fuego tipo Glock y a la intención de matar, junto a una fotografía del edificio de los Servicios Públicos de Talca, en la Región del Maule.

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"A las pocas horas esa persona estaba siendo interrogada en el cuartel de la Policía de Investigaciones, quienes actuaron rápidamente", señaló Arrau a la prensa.

El Jefe de Estado estuvo ese día a dicha ciudad para acudir al centro penitenciario La Laguna, desde donde monitoreó un operativo que trasladó a un grupo de presos de alta peligrosidad, entre ellos líderes e integrantes de bandas del crimen organizado, para ser recluidos bajo un régimen de mayor seguridad.

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"Amenazar de muerte, amenazas graves a cualquier chileno, digamos, y a la autoridad, es grave", agregó el secretario de Estado.

La Brigada del Cibercrimen Metropolitana hizo las pesquisas para que la mujer fuese arrestada por el delito de amenazas contra la autoridad y le incautaran su teléfono móvil, según los antecedentes.

El Ministerio Público chileno instruyó que la detenida sea puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Talca.

Las autoridades recibieron una alerta de la estadounidense Meta Platforms, luego de que el mensaje se publicara en una de sus redes sociales, indicó la Subinspectora Odette Gutiérrez de la Brigada del Cibercrimen. EFE