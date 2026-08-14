Fráncfort sube un 0,53 % impulsada por las ganancias del fabricante de software SAP

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Fráncfort (Alemania), 14 ago (EFE).- La Bolsa de Fráncfort subió este viernes un 0,53 % impulsada por las ganancias del fabricante de software para empresas SAP, que es uno de los pesos pesados del selectivo.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 0,53 % al cierre, hasta 26.440,31 puntos, y acumuló una ganancia semanal del 0,5 %.

La compañía de armamento Rheinmetall avanzó un 3,2 %, hasta 1.202 euros, por lo que recupera la tendencia alcista.

SAP ganó un 2,7 %, hasta 180,14 euros, máximo desde enero, por rumores de adquisición en el sector de software.

La estadounidense Workday negocia ser adquirida por parte del inversor privado Silver Lake, según la agencia Reuters.

El interés de Silver Lake, que ya adquirió la empresa alemana Software, podría frenar la caída en bolsa de las compañías de software por la amenaza que representa la inteligencia artificial para sus modelos de negocio.

En el tecnológico TecDAX, Nemetschek ganó un 8,4 %, hasta 61,75 euros, y Teamviewer subió un 5,3 %, hasta 6,80 euros.

El portal inmobiliario Scout24 ganó un 2,5 %, hasta 78 euros, pero la inmobiliaria Vonovia perdió un 2 %, hasta 20,58 euros.

La empresa de energía E.on retrocedió un 4,4 %, hasta 17,45 euros, tras la decepción por la propuesta de la Agencia Federal de Redes de asignar a partir de 2028 a los proveedores de redes de gas un tipo de interés fijo sobre el capital más bajo de lo que esperaba el mercado.

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La farmacéutica Merck cedió a su vez un 2,3 %, hasta 136,30 euros, y la empresa de venta de moda por internet Zalando cayó un 1,6 %, hasta 23,60 euros. EFE