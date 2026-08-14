Detienen en Dresde a dos presuntos excombatientes del Estado Islámico

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Berlín, 14 ago (EFE).- Dos hombres iraquíes han sido detenidos en Dresde, en el este de Alemania, como presuntos exintegrantes del grupo yihadista Estado Islámico (EI), según informó este viernes la fiscalía competente.

Las detenciones se efectuaron los pasados 11 y 13 de agosto por parte de agentes del Centro Policial de Lucha Antiterrorista de la Oficina de Investigaciones Criminales de Sajonia.

Los dos hombres, de 33 y 37 años, son sospechosos de un delito de integración en una organización terrorista en el extranjero.

La fiscalía parte de que estuvieron activos como combatientes entre 2016 y 2017 en diversas unidades del grupo yihadista y de que fueron retribuidos mensualmente por los servicios prestados.

En el momento de la detención, también fueron registradas sus viviendas y allí fueron incautados teléfonos móviles y un portátil, así como documentos de identificación personal. EFE