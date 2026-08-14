El defensa croata Matía Barzic extiende su contrato con el Elche CF hasta 2030

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El futbolista croata Matía Barzic seguirá en las filas del Elche CF cuatro temporadas más, hasta el 30 de junio de 2030, después de haber militado el curso pasado como cedido en la Cultural y Deportiva Leonesa, según ha informado este viernes la entidad franjiverde.

El central, de 22 años, aportará su "solidez defensiva, personalidad en la salida de balón y capacidad para imponerse en los duelos, cualidades a las que suma una notable lectura del juego, madurez competitiva y un importante margen de crecimiento", según destacó el comunicado de prensa.

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"Con esta renovación, el Elche CF da continuidad a su apuesta por el talento de la casa, asegurando la continuidad de un futbolista llamado a seguir creciendo con la franja", añadió la misma nota. No en vano, se integró en la dinámica del primer equipo durante esta pretemporada, en un entorno de "máxima exigencia" y dando un "nuevo paso" en su avance.

Además, Barzic adquirió experiencia en la etapa que estuvo cedido en LaLiga Hypermotion. Primero militó en el CD Eldense durante la segunda vuelta de la campaña 2024-25 y, posteriormente, en la 2025-26 vistió la camiseta de la Cultural Leonesa, conjunto con el que se consolidó como un hombre "importante" y se asentó en el fútbol profesional.

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