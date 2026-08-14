El Castillo de Niebla acoge este sábado la trama de enredo, comicidad de 'La dama boba', de Lope de Vega

Guardar

Lope de Vega regresa este sábado al Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla (Huelva) con 'La dama boba'. El Castillo de los Guzmán acoge la producción del Festival Clásicos en Alcalá, Ajedrez (México) y Octubre (España) de este clásico, que narra la transformación de la boba Finea en dama discreta "gracias al poder educativo del amor".

Una comedia construida alrededor de Finea, una joven a la que todos consideran "boba" y cuya transformación, impulsada por el amor, termina trastocando los planes, intereses y enredos de quienes la rodean. Ingenio, celos, matrimonios y conveniencias en uno de esos mecanismos teatrales de Lope en los que nada acaba ocurriendo exactamente como estaba previsto, ha indicado la Diputación en una nota,

PUBLICIDAD

Sobre si puede el conocimiento y el aprendizaje transformarnos y sacar a la luz la auténtica identidad y derribar los tópicos interesados, el director de la obra, Josep Maria Mestres, ha señalado que "La dama boba resuena hoy con una fuerza inusitada, invitándonos a cuestionar las apariencias y la presión por encajar en una sociedad que nos encorseta".

El amor permite a Finea transformarse y adquirir un saber que se nutre de la curiosidad; así se desprende de las máscaras, conquistando una nueva identidad ante sí misma y ante los otros. "De este modo, la travesía de Finea nos recuerda que, más allá de las apariencias y de los moldes sociales, cada persona con amor al saber y con valentía, puede liberarse, crecer y encontrar una versión más plena y auténtica de sí misma. Un camino que sigue resonando en quienes se atreven a ser ellos mismos", continúa Mestres.

PUBLICIDAD

Todo ello sin que el enredo y la comicidad deje de impulsar la trama de La dama boba, una de las comedias canónicas de nuestro teatro áureo que, en esta ocasión, nos llega en versión firmada por la dramaturga Xus de la Cruz. Bajo la dirección de Josep María Mestres, el reparto de 'La dama boba' está formado por Joaquín Notario, Carolina Rubio, Silvana Navas, Carlos Serrano, Pablo Béjar, Markos Marín, Concha Delgado, Víctor de la Fuente y Alberto Granados.

LA OBRA

En el Madrid del siglo XVI, Finea, heredera de una gran fortuna, es prometida en matrimonio con Liseo. Laurencio, el enamorado de su hermana Nise, y por el interés en la dote de Finea, trata de enamorarla con palabras y requiebros que ella desconocía. Llegado el momento de la presentación de los prometidos, Liseo decepcionado por el imprudente y "bobo" comportamiento de Finea renuncia a casarse con ella.

PUBLICIDAD

Liseo y Laurencio acuerdan, tras su enfrentamiento provocado por los celos, cortejar cada uno de ellos a cada una de las hermanas que más le interesa.

Tras esta orquestación, a espaldas de ambas hermanas, la personalidad de Finea se va transformando como resultado de su relación amorosa con Laurencio. Nise, desconocedora del pacto alcanzado por los galanes y profundamente celosa de la relación de su hermana y su antiguo pretendiente, Laurencio, acude a su padre Octavio, que interviene para atender la solicitud de su hija mayor.

PUBLICIDAD

El acrecentado ingenio amoroso e intelectual de su hermana Finea, generará un desenlace y resolución de las aspiraciones de todos los personajes como ninguno podía esperar de ella.