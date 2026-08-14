Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Rubio dialoga con la presidenta Fernández de Costa Rica sobre seguridad y comercio

Guardar

Washington, 14 ago (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dialogó con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, "para reafirmar la sólida asociación" entre los dos países, informó este viernes el Departamento de Estado.

"Ambos dialogaron sobre oportunidades para profundizar la cooperación en materia de seguridad y continuar nuestra sólida relación bilateral de comercio e inversión", agregó el portavoz de Estado, Tommy Pigott, en un breve comunicado.

Fernández, una politóloga de 40 años, ganó las elecciones presidenciales de febrero pasado con el partido de centroderecha Pueblo Soberano al acumular el 94,61 % de los votos.

La exministra de la Presidencia y de Planificación del anterior jefe de Estado, Rodrigo Chaves, se ha proclamado como "heredera" del mandatario y durante su campaña prometió "mano dura" frente a la inseguridad y el auge del narcotráfico en la nación centroamericana, así como reformas policiales y judiciales.

PUBLICIDAD

Costa Rica forma parte del Escudo de las Américas, una coalición militar y política regional impulsada por Estados Unidos y conformada por 18 países, entre ellos Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras y Panamá.

También integra el brazo operativo de esta alianza, conocida como la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), que se reunió esta semana en Panamá con la presencia del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025, se ha reforzado la relación con gobiernos de derecha en Centroamérica, como el de Nayib Bukele en El Salvador o el del empresario Nasry Asfura en Honduras, a quien el republicano apoyó abiertamente durante las elecciones del año pasado. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Castillo de Niebla acoge este sábado la trama de enredo, comicidad de 'La dama boba', de Lope de Vega

Infobae

El defensa croata Matía Barzic extiende su contrato con el Elche CF hasta 2030

Infobae

Mexicana Ninel Conde se muestra 'Sin filtro' en su combate al estigma de las cirugías

Infobae

El Consejo Constitucional de Francia ratifica la ley que garantiza el derecho a la muerte asistida

El Consejo Constitucional de Francia ratifica la ley que garantiza el derecho a la muerte asistida

Sheinbaum ve injerencia de EE.UU. en retiro de visa a hijo de expresidente López Obrador

Infobae