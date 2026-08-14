Mexicana Ninel Conde se muestra 'Sin filtro' en su combate al estigma de las cirugías

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Pedro Pablo Cortés

Miami, 14 ago (EFE).- La actriz mexicana Ninel Conde, conocida como "el bombón asesino" y por sus polémicas, estrena este viernes su reality 'Sin filtro', en el que promete mostrarse más vulnerable que nunca y en el que combate el estigma de las cirugías y procedimientos estéticos que afrontan las mujeres.

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Ninel, famosa por programas como 'Rebelde', 'El señor de los cielos' y 'La casa de los famosos', lanza una docuserie en la plataforma ViX Premium que muestra qué hay detrás de los escándalos que la han convertido en una de las celebridades más reconocidas de la prensa rosa de México, incluyendo sus procedimientos estéticos.

"Siempre me han puesto ese eslogan de 'ay, las cirugías' y 'Ninel Conde, las operaciones'. Es un seudónimo que a través de los años ha gustado mucho ese título, pero aquí hablamos también de todo, acerca de cirugías, del por qué, que sí, que no, cómo, con quién, a qué hora, y por y para qué", expresa en una entrevista con EFE en Miami.

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La también cantante, quien en 2006 popularizó en México una versión de la canción argentina 'Bombón asesino', que después adoptó como sobrenombre, derriba los tabúes de las cirugías estéticas, pues incluso en 2025 se sometió a una queratopigmentación, un procedimiento para cambiar el color de los ojos.

La artista lamenta que aún haya estándares más altos para las mujeres que para los hombres en la industria del espectáculo, en particular conforme van adquiriendo edad.

"Totalmente, siempre ha habido, la verdad, un poco de favoritismo hacia los hombres, como que las mujeres somos un poquito más juzgadas, un poco más duramente juzgadas. A veces a los hombres se les permiten ciertos errores, se les permiten ciertas cosas que a lo mejor a una mujer no", comenta.

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Tras ganar el concurso de belleza Señorita Estado de México en 1995, Conde comenzó una carrera en la música, el cine y la televisión que la consolidó como una de las celebridades más frecuentes en los programas y revistas de espectáculos de México y el mercado hispano de Estados Unidos.

La artista, de 49 años, confiesa que "en su momento, por supuesto", le costó afrontar las críticas de la prensa porque "a nadie le gusta el juicio, a nadie le gusta que te señalen, a nadie le gusta que te calumnien o que te digan o que te juzguen por cosas que no son".

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Pero justo esto la motivó a lanzar su nuevo programa, en el que muestra dimensiones de su vida como el ser esposa en Miami, mamá en la ciudad mexicana de Monterrey y empresaria en Houston, en Texas.

"Tantos dimes y diretes, suposiciones, podría decirse, ciertos juicios que están infundados, falta de información, que dije: creo que es momento de que sepan tantas cosas que tienen curiosidad tanto la gente como los medios de comunicación, como compañeros, de saber cuál es la historia de Ninel", apunta.

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Por ello, promete que en el programa de TelevisaUnivision el público verá "a la mujer, la esposa, la empresaria, la amiga, todo lo que no se ve frente a una cámara normalmente, ni siquiera en redes sociales porque es una parte muy personal".

Y después de tantos años bajo el foco del espectáculo, afirma que está "más preparada emocionalmente para compartir vivencias" sin temor a la crítica.

"Porque no todo es glamour, luces, brillos, no, sino que también hay lágrimas, también hay tristezas, también hay frustraciones, risas", apunta. EFE

(foto)(video)