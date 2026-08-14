Trump impone un arancel del 100 % a drones con sensores térmicos y sus componentes

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Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso este jueves un arancel del 100 % a la importación de determinados drones y componentes considerados sensibles para la seguridad nacional, entre ellos aeronaves no tripuladas de más de 25 kilos de peso máximo al despegue y aquellas equipadas con capacidad de detección térmica.

La medida, anunciada por la Casa Blanca, también contempla un gravamen del 25 % para determinados drones más pequeños que no cuentan con esas capacidades y para otros componentes.

En el caso de productos procedentes de la Unión Europea, Japón, Liechtenstein, Corea del Sur, Suiza y Taiwán se aplicará un arancel del 15 %, mientras que los procedentes del Reino Unido tendrán uno del 10 %, siempre que cumplan los requisitos de origen establecidos por Washington.

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Los nuevos aranceles entrarán en vigor 21 días después de la firma de la proclamación, aunque los correspondientes a componentes que no sean considerados especialmente sensibles comenzarán a aplicarse 180 días después.

La Casa Blanca señaló que la medida busca reducir la dependencia estadounidense de proveedores extranjeros para componentes críticos de los sistemas aéreos no tripulados y fortalecer la producción nacional.

La Administración Trump justificó la decisión por el creciente papel de los drones en los conflictos armados modernos y por los riesgos de seguridad y ciberseguridad derivados de las cadenas de suministro extranjeras.

El Gobierno también autorizó al secretario de Comercio establecer un programa de incentivos para empresas que realicen nuevas inversiones en la fabricación de drones y sus componentes dentro de Estados Unidos. EFE