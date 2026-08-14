Organizaciones indígenas de Perú denuncian bombardeo de aeródromo y piden investigación

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Lima, 13 ago (EFE).- Organizaciones indígenas del centro de la Amazonía de Perú denunciaron este jueves que un aeródromo comunitario fue "bombardeado" hace dos días durante un aparente operativo de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca y pidieron a las autoridades que investiguen ese suceso y "determinen responsabilidades".

La Organización Regional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (ORAU) y la Federación de Comunidades Indígenas del Río Pisqui (Fecoirp) señalaron en un comunicado que el bombardeo ocurrió en el aeródromo de la comunidad nativa Charashmanan, en la región amazónica de Ucayali, y los ha dejado en situación de vulnerabilidad ante cualquier emergencia médica.

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"Bombardear un aeródromo destinado a atender emergencias y salvar vidas pone directamente en riesgo a la población indígena, pues una eventual emergencia médica podría requerir una evacuación inmediata y no se puede permitir que esta vía fundamental de atención y auxilio sea convertida en un espacio de peligro", indicó el comunicado.

Las organizaciones aseguraron que el suceso ocurrió hacia las 14:00 hora local (19:00 hora GMT) del pasado martes, cuando la comunidad estaba realizando actividades cotidianas.

"Venimos denunciando desde hace años la presencia de cultivos ilegales y pistas clandestinas en la Amazonía peruana. Esta lucha no ha sido ajena a nuestros pueblos, nuestras comunidades y sus líderes han enfrentado amenazas y han perdido valiosos dirigentes por defender sus territorios y contribuir a enfrentar estas actividades ilícitas", agregaron.

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En este sentido, las organizaciones reafirmaron su disposición a colaborar con el Estado en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal y ofrecieron su experiencia territorial, guías indígenas y estrategias de protección.

"Sin embargo, consideramos indispensable que cualquier operativo que pueda afectar nuestros territorios y comunidades sea previamente coordinado con nuestras organizaciones y que los pueblos indígenas seamos incorporados de manera efectiva en las políticas y estrategias de prevención y lucha contra estas actividades ilícitas", indicaron.

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Las organizaciones no mencionaron a responsables directos del bombardeo en Ucayali, donde los operativos de erradicación están a cargo del Ministerio del Interior, a través de programas realizados por unidades especiales de la Policía Nacional de Perú (PNP).

Sostuvieron que "la ausencia de coordinación" y participación indígena puede generar "operativos fallidos" que ponen en riesgo la vida, la seguridad y los derechos fundamentales de sus comunidades.

"Fecoirp y ORAU hacen un llamado urgente a las autoridades competentes para que se investiguen los hechos, se determinen las responsabilidades", remarcaron al exigir que también se respete el carácter legal y comunitario del aeródromo, una infraestructura que fue construida y es mantenida por la comunidad para atender necesidades esenciales de su población. EFE

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