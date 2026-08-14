Clerhp compra un nuevo proyecto turístico en Punta Cana (República Dominicana) por 5,7 millones de euros

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Clerhp, el grupo de infraestructuras murciano que impulsa el resort Larimar City en República Dominicana, ha adquirido un nuevo proyecto turístico en la zona de Punta Cana por 6,62 millones de dólares (5,7 millones de euros).

En concreto, ha adquirido la sociedad Terrazas Lago, propietaria de los terrenos y derechos reales del proyecto denominado Marelago en Cap Cana, una zona exclusiva de lujo dentro de Punta Cana y en la que Clerhp venía participando hasta la fecha únicamente como prestador de servicios.

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El importe de la transacción será satisfecho en especie mediante la entrega de activos finalistas en Larimar City, según ha informado Clerhp en un comunicado remitido a BME Growth, mercado alternativo español en el que cotiza.

El proyecto tiene ya autorizado el régimen conocido como Confotur, diseñado para incentivar el desarrollo de proyectos turísticos en República Dominicana mediante beneficios fiscales y exenciones tributarias.

Entre 2027 y 2028 se prevé la entrega de viviendas, lo que se espera que aporte a la compañía al menos 60 millones de dólares (52 millones de euros) en ventas y 20 millones de dólares (17 millones de euros) de margen bruto.

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"Más allá de su aportación cuantitativa, la operación representa un hito estratégicamente relevante para Clerhp, que inicia así una fase de desarrollo de nuevos proyectos promotores, una vez Larimar City ha alcanzado en términos de financiación, preventas y perspectivas de entregas un grado de visibilidad suficiente como para exportar el mismo modelo a otros desarrollos", argumenta la compañía.