La caída de un dron procedente de Ucrania causa un incendio en un bosque en Rumanía

Guardar

Bucarest, 14 ago (EFE).- La caída de un dron en Rumanía procedente del espacio aéreo de la fronteriza Ucrania ha provocado este viernes un pequeño incendio en una zona boscosa, según informan las autoridades locales, que indican que no hay víctimas.

El dron explotó al estrellarse en el condado de Tulcea, a cinco kilómetros de la frontera, y causó un incendio que ya ha sido controlado por los bomberos, según indican los medios locales.

El aparato no fue detectado por los radares de vigilancia "ya que volaba a muy baja altitud”, explicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Con todo, poco antes de la caída del dron, las autoridades habían enviado un mensaje sms a la población de la zona advirtiendo del riesgo de caída de objetos y recomendando que se refugiara en sótanos o permaneciera en sus viviendas alejada de las ventanas durante 90 minutos.

PUBLICIDAD

Rumanía, un país de la Unión Europea y de la OTAN con más de 600 kilómetros de frontera con Ucrania, emitió ayer tres alertas por la presencia de drones procedentes de Ucrania cerca o incluso dentro de su espacio aéreo.

Una de las alertas provocó que dos cazas españoles F-18, del contingente de la OTAN en Rumanía, despegaran para vigilar un objeto que acabó entrando en el espacio aéreo rumano, aunque lo abandonó de nuevo en dirección a Ucrania.

Desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania se han registrado más de 30 incursiones de drones rusos en el espacio aéreo rumano, tres de los cuales fueron derribadas este año por aviones F-16 de la Fuerza Aérea Rumana. EFE

PUBLICIDAD