OpenAI planea ampliar su presencia en Alemania con la apertura de una oficina en Berlín

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OpenAI, la 'startup' responsable de ChatGPT, tiene previsto expandir su presencia en Alemania con la apertura de una oficina en Berlín, además de la que ya mantiene en Múnich, según ha indicado el consejero delegado de la firma, Sam Altman, en una entrevista con 'Handelsblatt'.

"Alemania siempre ha sido uno de nuestros mercados más grandes y de mayor crecimiento", ha comentado Altman, añadiendo que, si bien no se ha fijado la fecha exacta de apertura de la nueva oficina en Berlín, debería tener lugar "muy pronto".

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Asimismo, además de expandir sus oficinas en Alemania, la compañía estadounidense está explorando opciones para construir infraestructura a nivel local ante la creciente demanda de potencia informática necesaria para ejecutar y entrenar los modelos de IA.

De tal modo, Altman habría mantenido conversaciones con representantes del Gobierno alemán sobre la posibilidad de construir un centro de datos en el país, aunque de momento inicialmente no se habrían logrado resultados concretos.

"En última instancia, cada país debe decidir si quiere construir centros de datos dentro de sus fronteras o alquilar acceso en otros países", ha comentado.