Bad Bunny dedica carta póstuma al fenecido exboxeador puertorriqueño Prichard Colón

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San Juan, 14 ago (EFE).- Bad Bunny dedicó este viernes una carta en memoria del exboxeador puertorriqueño Prichard Colón, quien falleció el jueves tras 10 años postrado en una silla de ruedas por sufrir un hematoma subdural que le causó lesiones cerebrales irreversibles en una pelea en 2015.

En la carta, publicada en el diario local 'El Nuevo Día' y firmada por el nombre de pila del artista -Benito Antonio Martínez Ocasio- la estrella urbana indicó que desde niño ha sido fanático del boxeo y que a Colón le tenía "mucha fe" de que fuera la próxima gran estrella del pugilismo boricua.

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"Yo era de los que veía peleas todos los sábados, no importa quién peleara. También creo que el hecho de tener una cultura boxística, como la que tenemos en Puerto Rico, le añade una pasión adicional a esa afición que siento por el deporte y el cariño que le tengo a nuestras figuras", destacó.

Recordó, que en el año 2014, cuando grababa sus primeras canciones en el armario de su cuarto, también comenzó a seguir la carrera de Colón, a quien describió como "un joven prospecto de Puerto Rico al que le tenía mucha fe".

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"A todo el mundo le hablaba de este boxeador con la misma pasión que les contaba sobre mi música. Algunos ya sabían de él, y el resto era cuestión de tiempo que lo conocieran", prosiguió Bad Bunny en su carta dedicada a Colón, quien falleció el jueves a sus 33 años.

"Honestamente yo tenía el presentimiento de que él sería 'el próximo'. Tenía estilo, buen boxeo, IQ, pegada, imagen, presencia y carisma; tenía todo para ser la gran estrella boricua que tanto necesitábamos en el boxeo", detalló Bad Bunny de la entonces joven promesa.

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No obstante, después de llevar una carrera invicta de 16-0, la vida de Colón drásticamente cambió el 17 de octubre de 2015 en una pelea ante Terrel Williams en Fairfax, Virginia (EE.UU.).

En dicho pleito, Colón recibió diversos "golpes de conejo" -que se dan de forma ilegal en la nuca- de parte de Williams, que le provocaron un hematoma subdural causando lesiones cerebrales irreversibles, un caso que causó conmoción a nivel mundial.

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Prichard, que llevaba 12 nocauts en su carrera, fue derribado dos veces en el octavo asalto por Williams, quien recibió un golpe bajo por parte del boricua antes de llevarlo a la lona.

El exboxeador boricua estuvo en estado de coma en el Hospital Shepherd Institute de Atlanta, Georgia (EE.UU.), tras recibir golpes ilegales de parte de Williams en la parte posterior de su cabeza, lo que le provocó daños de gravedad.

"Y aunque el destino le arrebató la oportunidad de ser todo lo que yo sabía que sería, nosotros lo despedimos y lo recordaremos como un campeón de nuestra tierra. Otro boricua más que nos representó y nos hizo sentir orgulloso. Nunca lo dejé de apoyar, nunca perdí la fe en él", apuntó Bad Bunny. EFE

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