México prevé cerrar 2026 con cifras históricas de turismo gracias al impulso del Mundial

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(Actualiza con más cifras)

Ciudad de México, 13 ago (EFE).- México cerró el primer semestre de 2026 con cinco récords en los indicadores turísticos, motivo por el cual el Gobierno nacional prevé superar al término del año los 48 millones de turistas internacionales registrados en 2025, aprovechando para ello el impulso generado por el Mundial de fútbol.

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La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó este jueves que entre enero y junio de 2026 México recibió 51,1 millones de viajeros internacionales, una categoría más amplia y diferente a la de turistas internacionales que pernoctan en el país, que sumaron 24,5 millones de personas.

Estos 51,1 millones de viajeros internacionales representaron un 7,7 % más que en el mismo periodo de 2025.

En el caso específico de los turistas internacionales, la funcionaria reportó un crecimiento interanual del 4,6 % y anticipó que, con los grandes eventos previstos para el segundo semestre del año, el país rebasará los 48 millones contabilizados durante todo 2025.

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Asimismo, detalló que los ingresos por turismo internacional superaron los 18.780 millones de dólares, un 0,5 % más.

Rodríguez destacó el efecto del Mundial al señalar que las tres ciudades mexicanas sede del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, registraron un aumento superior al 36 % en turistas durante ese periodo, lo que ayudó a mejorar las perspectivas turísticas del país.

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La funcionaria anticipó un “gran cierre” de 2026 por este impulso en la primera mitad del año y por la celebración del Día de Muertos, la Fórmula 1, actividades de la NBA y las agendas turísticas de los estados, factores con los que el Gobierno espera rebasar al cierre de 2026 los 48 millones de turistas de 2025.

Solo en junio, México recibió 8,2 millones de viajeros internacionales, un 2 % más, y 4,1 millones de turistas que pernoctaron en el país.

Los beneficios económicos alcanzaron los 2.913 millones de dólares, un crecimiento del 5,9 %, mientras el gasto promedio aumentó un 9,6 %.

Ante una disminución del mercado estadounidense asociada a menores frecuencias aéreas, México busca ampliar su presencia en otros mercados, precisó Rodríguez, quien destacó crecimientos de Colombia, Brasil, Japón y Canadá, además de una estrategia de promoción en ferias y caravanas turísticas.

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También subrayó que el país busca reducir su dependencia del turismo tradicional de sol y playa mediante una mayor oferta cultural y comunitaria, con experiencias ligadas a artesanos, cocineras tradicionales, naturaleza y comunidades locales.

Según Rodríguez, el 40 % de los viajeros que llegaron entre enero y junio lo hicieron por motivos culturales, una tendencia que el Gobierno pretende aprovechar para atraer visitantes de mayor gasto.

Como parte de esa estrategia, celebró que México será sede durante cinco años de una feria internacional de turismo que llegará por primera vez a América y se celebrará en Guadalajara del 10 al 12 de noviembre, con unos 5.000 participantes, 300 compradores, más de 60 conferencias y los 32 estados mexicanos representados en un pabellón nacional conjunto.

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La secretaria adelantó además que el Gobierno presentará en noviembre una nueva estrategia para los 177 Pueblos Mágicos y que durante 2027 priorizará fortalecer los destinos ya reconocidos mediante capacitación, infraestructura, rutas, conectividad y digitalización antes de decidir si incorpora nuevos pueblos. EFE