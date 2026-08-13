El Getafe se medirá al Partizán de Belgrado en la previa de la Conference League

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El Getafe CF conoció este jueves que el Partizán de Belgrado será su rival en el 'playoff' de acceso a la Fase Liga de la Conference League, a partido de ida y vuelta.

El equipo serbio superó una segunda eliminatoria este jueves al vencer por 1-2 al FC Tobol kazajo en el encuentro de vuelta, para meterse en la última ronda previa contra el Getafe que da acceso a jugar competición europea la próxima campaña.

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La ida de este 'playoff' definitivo se jugará en el Coliseum el jueves 20 de agosto y la vuelta se disputará en Belgrado el próximo 27 de agosto. De vencer, equipo de José Bordalás volvería a competición europea seis años después.