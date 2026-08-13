La entidad privada Banco do Brasil ganó 799,3 millones de euros hasta junio, un 22,9% menos

20/02/2025 Logo de Banco do Brasil. ESPAÑA EUROPA ECONOMIA DESDE ESPAÑA MADRID BANCO DO BRASIL

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La entidad privada Banco do Brasil obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.795 millones de reales (799,3 millones de euros) hasta junio, lo que supuso recortar en un 22,9% la cantidad contabilizada doce meses antes.

Los intereses netos menos provisiones por pérdidas retrocedieron un 7,8%, hasta los 15.065 millones de reales (2.511 millones de euros), al tiempo que los ingresos ajenos a los intereses fueron de 28.263 millones de reales (4.711 millones de euros), un 9,6% más.

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De su lado, el sumatorio de gastos no relacionados con los intereses se mantuvo mayormente estable en los 40.604 millones de reales (6.769 millones de euros) tras apenas repuntar un 0,3%.

Las ganancias del segundo trimestre se situaron en los 2.398 millones de reales (399,8 millones de euros), un 13,8% menos, mientras que los intereses netos menos provisiones y el resto de la facturación cerraron en los 7.618 millones y 14.331 millones de reales (1.270 y 2.389 millones de euros), un 5% menos y un 3,4% más, respectivamente.

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Banco do Brasil prevé que 2026 se salde con un crecimiento de los intereses netos de entre el 7% y el 11% y que se registren unos ingresos netos ajustados de entre 18.000 y 22.000 millones de reales (3.001 y 3.667 millones de euros).