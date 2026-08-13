Rusia ve "ofensivas" las críticas de Takaichi a la visita de Putin a las islas Kuriles

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El Gobierno ruso ha calificado este jueves de "indignantes" y "ofensivas" las declaraciones de la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, criticando la visita del presidente Vladimir Putin a las islas del disputado archipiélago de las Kuriles, la primera que realiza a la zona, y que le han llevado a convocar al embajador ruso en Tokio.

La portavoz de Exteriores, Maria Zajarova, ha elevado el tono al tachar de "sumamente indignantes e inaceptables" las palabras de Takaichi, quien ha advertido de que la visita del mandatario ruso a la isla de Iturup --Etorofu según la nomenclatura japonesa-- provocará un aumento de la animadversión de la sociedad japonesa hacia Rusia.

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"Rechazamos categóricamente estas declaraciones por ser políticamente irrelevantes, ofensivas y, por supuesto, legalmente nulas (...) Son una prueba más de la miopía de Tokio, que ha optado por una postura antirrusa que raya en la hostilidad", ha declarado Zajarova, que ha aprovechado para afear las sanciones de Japón contra Rusia por la guerra en Ucrania.

La portavoz de la cartera diplomática ha reprochado que el Gobierno nipón aluda al Derecho Internacional y ha defendido que "la soberanía y jurisdicción de Rusia sobre las islas Kuriles son incuestionables".

Las declaraciones de Zajarova llegan después de que Takaichi haya denunciado la visita de Putin a las disputadas islas --que ha incluido una parada en una planta de procesamiento de pescado y un encuentro con la población local-- pese a que se le ha instado en varias ocasiones a no hacerlo.

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"Los Territorios del Norte son, desde el punto de vista histórico y en virtud del Derecho Internacional, parte inherente de nuestro país", ha reivindicado la primera ministra.

Las autoridades niponas han citado al embajador ruso en Tokio, Nikolái Nozdrév, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, a fin de poder transmitirle este malestar y que traslade el mensaje a Moscú.

El mandatario ha viajado este jueves por primera vez en persona a Iturup, una de estas cuatro islas en disputa, que Japón denomina Etorofu, como parte de una gira que le ha llevado por otros territorios de Siberia y la región de Lejano Oriente.

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La visita a las islas Kuriles es un claro mensaje de Rusia acerca de su soberanía sobre el archipiélago en un momento de fuerte inestabilidad, en el que Tokio además de sumarse a las sanciones internacionales contra Moscú por la guerra de Ucrania, ha intensificado sus maniobras militares junto a Estados Unidos en el Pacífico.