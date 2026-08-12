La Bolsa de Milán cierra plana (-0,01 %) lastrada por la tensión en Oriente Medio

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Roma, 12 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles prácticamente plana y su índice selectivo FTSE MIB registró una mínima caída del 0,01 %, hasta situarse en los 53.698,66 puntos, lastrada por la situación internacional en Oriente Medio y la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share retrocedió un 0,02 %, hasta los 56.346,25 enteros.

Durante la jornada se cambiaron de manos en el parqué milanés 401 millones de acciones por un valor de unos 3.169 millones de euros (unos 3.655 millones de dólares al cambio).

Milán cerró en negativo en línea con el resto de las plazas europeas pese a que la inflación estadounidense se moderó una décima en julio (3,4 %), mientras el precio del petróleo y las tensiones geopolíticas siguen centrando la atención de los inversores.

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Las empresas con peores resultados en la sesión fueron los laboratorios Diasorin, con una caída del 3,32 %, seguidos de la firma de moda de lujo Brunello Cucinelli (-2,79 %), el grupo automovilístico Stellantis (-2,56 %), la marca de lujo Moncler (-2,28 %) y la red de cobros Nexi (-2,24 %).

Por el contrario, en terreno positivo lideraron la fabricante de cables Prysmianm, que subió un 3,02 %, la aseguradora Unipo (1,93 %); la aeroespacial Avio (1,73 %), el gigante de la defensa Leonardo (1,43 %) y la sociedad de cartera Azimut (1,11 %). EFE

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