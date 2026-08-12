Las víctimas mortales por el terremoto de 7,4 registrado en Colombia superan las 200

CALI, Aug. 12, 2026 -- Rescuers conduct search and rescue operation on the ruins of a building damaged in an earthquake in Cali, Colombia, Aug. 11, 2026. The death toll from Monday's 7.4-magnitude earthquake in western Colombia has risen to 188, with 1,677 others injured, the Colombian Association of Capital Cities, or Asocapitales, said Tuesday. Asocapitales said it has launched a system to report and search for missing persons as rescue and damage assessment work continues.,Image: 1122427795, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: COLPRENSA / Xinhua News / Europa Press

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El balance de fallecidos a causa del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado el lunes en el noroeste de Colombia ha superado los 200, según han confirmado este miércoles las autoridades colombianas.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del país ha recibido un total de 202 cuerpos, según ha indicado en un comunicado, precisando que estos proceden de los departamentos de Chocó --donde tuvo su epicentro el seísmo--, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca.

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En su nota, difundida en sus redes sociales, el organismo ha informado que ya ha conseguido identificar a un total de 122 víctimas, cinco de las cuales son menores de edad.

Se trata de un balance preliminar mientras los equipos de rescate continúan las operaciones para localizar a posibles víctimas de entre los escombros en las zonas afectadas por el terremoto, entre las que destacan las ciudades de Cali, Pereira, Quibdó y Manizales.

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha decretado este miércoles tres días de duelo nacional para honrar a las víctimas del seísmo, un día después de estimar en 181 los muertos y cerca de 2.600 los heridos.