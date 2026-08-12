La Junta de Paz para Gaza niega que Hamás vaya a recibir fondos durante la segunda fase del plan de paz

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El director ejecutivo de la Junta de Paz para Gaza y Alto Representante para el enclave, el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov, ha aclarado este miércoles que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) no tendrá acceso a fondos como parte de la segunda fase del plan de paz.

"Las afirmaciones sobre un acuerdo financiero entre la Junta de Paz para Gaza y Hamás son falsas. Tal propuesta no ha sido debatida, no ha sido negociada, no ha sido considerada y tampoco estará sobre la mesa en el futuro", ha indicado en un mensaje publicado en hebreo en sus redes sociales.

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El diplomático ha aclarado que estos fondos no se transfieren directamente a través de instituciones vinculadas a Hamás. "Cada contrato pasa por revisiones y aprobaciones, cada trabajo se verifica antes del pago, y todas las cuentas están abiertas a una auditoría completa por parte de los gobiernos donantes", ha dicho.

Con esto, Mladenov busca acallar las especulaciones que apuntan a que la Junta estaría negociando con Hamás una serie de pagos para cubrir las indemnizaciones por cese de los funcionarios civiles gazatíes que no sean contratados en las nuevas instituciones palestinas, a fin de que el grupo acepte su desarme total en virtud de la 'hoja de ruta' planteada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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"El objetivo sigue siendo el desarme total y garantizar que Gaza nunca vuelva a plantear el tipo de amenaza que Israel experimentó el 7 de octubre. Las alternativas son que Hamás permanezca en el poder y reconstruya sus capacidades militares, o que Israel vuelva a controlar a toda la población de Gaza a un costo humano, militar y económico extremadamente alto", ha argüido.

Así, ha instado a una tercera opción: el "desarme total" de Hamás, así como una gobernanza civil a través del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG) --la entidad política que dirigirá el economista y ex viceministro de la Autoridad Palestina Alí Shaath-- y presencia de seguridad internacional bajo supervisión estadounidense, además de mecanismos de vigilancia y verificación.

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"La Junta de Paz fue establecida como parte del plan del presidente Trump para Gaza y de acuerdo con la resolución 2803 del Consejo de Seguridad. Ambos documentos son públicos y claros: Hamás no tendrá ningún papel en el Gobierno de Gaza y no tendrá acceso a fondos", ha zanjado Mladenov.