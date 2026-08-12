La Bolsa de Londres baja un 0,1 % en su tercer día consecutivo de descenso

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Londres, 12 ago (EFE).- La Bolsa de Londres bajó un 0,1 % este miércoles, su tercera sesión de pérdidas consecutiva, que la aleja aún más del récord de los 11.000 puntos que estuvo a punto de alcanzar la semana anterior.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', se mostró volátil. Arrancó la jornada a la baja para poco después subir hasta los 10.862 puntos y posteriormente perder fuelle, hasta acabar cerrando en 10.833,15 puntos, 11,04 por debajo del martes.

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El índice secundario FTSE 250, que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas, avanzó un 0,06 %, hasta 24.814,88 enteros.

Las empresas que contribuyeron a una caída moderada en la plaza londinense fueron la aseguradora Admiral, que subió un 2,9 %, la compañía de inversión 3I (+2,59 %) y la cadena de hostelería Intercontinental Hotels (+2,54 %).

El lado de las pérdidas lo encabezaron la compañía de lujo Burberry (-4,23 %), los grandes almacenes Mark&Spencer (-4,01 %) y el fabricante de productos de higiene y salud Reckitt (-2,76 %). EFE