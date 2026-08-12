La Bolsa española baja el 0,05 % pese a la moderación de la inflación en Estados Unidos

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Madrid, 12 ago (EFE).- La Bolsa española bajó el 0,05 % este miércoles, aunque conservó el nivel de los 20.200 puntos, pese a la moderación de la inflación estadounidense de una décima en julio (3,4 %), mientras el precio del petróleo y las tensiones en Oriente Medio siguen centrando la atención de los inversores.

El principal índice del mercado español, el IBEX 35, perdió 9,2 puntos, ese 0,05 %, y se alejó del máximo de la víspera (20.213,6) al cerrar en 20.204,4 puntos. En el acumulado anual, gana el 16,74 %.

El selectivo español arrancaba con avances ligeros y tuvo una elevada volatilidad en una sesión en la que marcó el máximo intradía en 20.307,6 puntos, justo después de publicarse que el IPC en Estados Unidos descendió una décima en julio y se situó en el 3,4 %.

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De los grandes valores españoles, el gigante textil Inditex lastró el índice con pérdidas con una caída de un 1,66 %, el más castigado de la tabla; la energética Repsol perdió el 1,14 %, terminando como la cuarta mayor caída, y la empresa de telecomunicaciones Telefónica bajó un 0,84 %.

Por otro lado, el Banco Santander avanzó un 0,5 %; la energética Iberdrola, el 0,05 %, y el banco BBVA cerró plano (0 %). EFE

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