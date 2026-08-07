Paulino, Pulido, Strehlke y otras figuras que dejan huella en Santo Domingo 2026

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Pau Mompó Alberola

Santo Domingo, 7 ago (EFE).- Los nadadores mexicanos Celia Pulido, con ocho medallas de oro, y Paulo Strehlke, con cuatro doradas, son algunos de los deportistas destacados de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, en los que también dejaron huella las dominicanas Marileidy Paulino y Liranyi Alonso con sus récords regionales en los 400 y 100 metros del atletismo.

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A continuación, las veinte figuras de estos juegos:

1. Celia Pulido:

Por número de medallas, la deportista más destacada en estos Centroamericanos y del Caribe es la nadadora mexicana Celia Pulido, quien conquistó un total de 11 preseas, ocho de ellas de oro, dos de plata y una de bronce.

Además, Pulido consiguió el récord Centroamericano y del Caribe en 100 metros espalda, relevos 4x100 libre mixto y relevos 4x100 combinado.

2. Marina Malpica:

Esta mexicana de 26 años se impuso con fuerza en las finales de gimnasia rítmica al conseguir cinco medallas de oro, en cinta individual, concurso completo individual, general conjuntos, mazas individual y pelota individual.

3. Byanca Rodríguez:

Destacó en las finales de natación, conquistando el oro en 100m pecho femenino, 200m pecho femenino, 50m pecho femenino, relevos 4x100m combinado femenino y relevos 4x100m combinado mixto.

4. Paulo Strehlke:

Este mexicano es el deportista masculino que más medallas de oro logró, un total de cuatro, a la que hay que sumar otra de plata. En natación consiguió el oro en 10.000m aguas abiertas, 1.500m libre, 800m libre y 400m libre; y la plata en 400m libre.

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5. Marcus Reyes:

El mexicano reyes fue otro de los grandes nadadores destacados en estos Juegos, al alcanzar el oro en 100m espalda, 50m dorso, relevos 4x100 y relevos 4x100 mixto.

6. Reidy Cardona:

Ha sido una de las sensaciones cubanas de estos Juegos tras conquistar cinco medallas en remo: oro en 8+ Ocho Pares de Remos Cortos Mixto, M2X Doble Par de Remos Cortos Masculino y M4X Cuatro Pares de Remos Cortos Masculino; y plata en M2- Dos Remos sin Timonel Masculino y M4- Cuatro sin Timonel Masculino.

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7. Jessica Lee:

Lee, de 17 años, conquistó la primera medalla de oro, la única de momento, de Haití en estos juegos al imponerse en taekwondo en el combate de la final de Kyorugi -62 kg ante la mexicana Karla Rodríguez, de 19 años.

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8. Bernardo Pie:

Este taekwondista dominicano consiguió colgarse la medalla de oro en la categoría de -74kg al ganar al puertorriqueño Adrián Benítez. Pie consiguió frente a su público el tercer oro consecutivo en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, después de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

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9. Los hermanos Pigozzi (Andrea, Paolo, Robert y Francesca):

Los Pigozzi, dominicanos de ascendencia italiana, consiguieron un total de diez medallas en esquí acuático, entre ellas tres de oro. Andrea consiguió la presea dorada en salto masculino; Paolo en overall masculino y Robert en eslalon masculino.

10. Liranyi Alonso:

Con tan solo 20 años, esta atleta dominicana evaporizó el récord de 100 metros de los Juegos Centroamericanos y del Caribe establecido por Chandra Sturrup (Bahamas) en 1998, fijado en 11:14 centésimas, al bajarlo hasta 11:10.

Y en la jornada del 6 de agosto se colgó dos medallas de oro más al ganar la prueba femenina de los 200 metros con un tiempo de 23:07 e imponerse junto con sus compañeras Patricia Sine, Fiordaliza Cofil y Estrella de Aza en los relevos 4x100, donde impusieron una marca de 43:00.

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11. Álvaro Abreu:

Consiguió la medalla de oro en el medio maratón acompañado del calor del público local, con un resultado de 1h02:48, con el que estableció un nuevo récord de estos Juegos, superando el anterior de 1h03:50 conseguido por Alberto González en los anteriores Juegos de San Salvador 2023.

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12. Laura Galván:

La mexicana se hizo con el oro en el medio maratón femenino, tras completar el recorrido en 1h13:43, y consiguió batir el récord de la venezolana Joselyn Brea en San Salvador 2023 (1h15:04).

13. Selección mexicana de triatlón:

Aram Peñaflor, Ana María Torres y Rosa María Tapia triunfaron en las pruebas de triatlón al quedarse con cinco medallas de oro y una de bronce.

14. Marileidy Paulino:

Con gran apoyo del público local en el Estadio olímpico Félix Sánchez, la medallista olímpica Marileidy Paulino conquistó dos oros en estos juegos, en las pruebas de 4x400 mixto y la de 400 metros, estableciendo récord de los Centroamericanos y del Caribe en ambos.

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15. Gianna Woodruff:

La atleta panameña se hizo con el oro en los 400 metros vallas tras una excelente carrera con la que consiguió un nuevo récord al recorrer al pista olímpica en 53.98 centésimas, por debajo del récord de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Maracaibo 1998 establecido por Deon Hemmings (54.30).

16. Equipo de canotaje de velocidad cubano:

La pareja masculina formada por José Pelier y Tabiany Diuéguez Álvarez y la femenina compuesta por Diorgina Castillo y Yarisleidis Cirilo Duboy consiguieron llevarse el oro en sus respectivas pruebas de canotaje de velocidad 500 metros.

17. Selección mexicana de gimnasia artística:

Con destacadas actuaciones de Natalia Escalera y Victoria Mata Montemayot, la delegación mexicana de gimnasia artística conquistó un total de ocho medallas (cuatro de oro, dos de plata y dos de bronce), por encima del destacado papel de Colombia, que se quedó con seis medallas (dos de oro y cuatro de plata).

18. Selección mexicana de ráquetbol:

Sobre la pista de ráquetbol, los mexicanos se hicieron con un total de ocho medallas (seis de oro y dos de plata), con victoria en dobles e individual femenino y masculino.

19. Equipo masculino de voleibol sala de Colombia:

Los colombianos consiguieron el oro en una disputada final frente a Puerto Rico que se alargó hasta el quinto set.

20. Selección mexicana de tiro:

En el tiro la delegación mexicana conquistó un total de 28 medallas, 13 de ellas de oro, además de cinco de plata y diez de bronce. EFE

(foto)