Perú da salvoconducto a ex primera ministra de Castillo y retomará relaciones con México

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Lima, 7 ago (EFE).- Los gobiernos de Perú y México acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, después de que el ejecutivo peruano, de la presidenta derechista Keiko Fujimori, aceptó dar el salvoconducto a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), a la que el gobierno mexicano había otorgado asilo diplomático.

En sendos comunicados, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que se retomarán las relaciones con México, rotas a todo nivel desde noviembre de 2025, cuando el gobierno mexicano dio asilo a Chávez, procesada y posteriormente condenada a 11 años y 5 meses de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, misma pena que recibió el exmandatario Castillo. EFE

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