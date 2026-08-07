Agencias
Agregar Infobae enGoogle

Perú da salvoconducto a ex primera ministra de Castillo y retomará relaciones con México

Guardar

Lima, 7 ago (EFE).- Los gobiernos de Perú y México acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, después de que el ejecutivo peruano, de la presidenta derechista Keiko Fujimori, aceptó dar el salvoconducto a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), a la que el gobierno mexicano había otorgado asilo diplomático.

En sendos comunicados, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que se retomarán las relaciones con México, rotas a todo nivel desde noviembre de 2025, cuando el gobierno mexicano dio asilo a Chávez, procesada y posteriormente condenada a 11 años y 5 meses de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado de 2022, misma pena que recibió el exmandatario Castillo. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump insiste en pedir tipos más bajos, pero quita presión a Warsh: "No depende totalmente de él"

Trump insiste en pedir tipos más bajos, pero quita presión a Warsh: "No depende totalmente de él"

Perú da un salvoconducto a la ex primera ministra de Castillo y retomará relaciones con México

Infobae

La IA diseña por primera vez virus completos que no existen en la naturaleza

La IA diseña por primera vez virus completos que no existen en la naturaleza

La mayor ONG marroquí de derechos humanos eleva a 141 la cifra de fallecidos en Ceuta y Melilla

Infobae

La OMS recomienda ensayos con la vacuna Ervebo para intentar frenar el actual brote en RDC

Infobae