Grupo Iberia incrementa a tres los vuelos diarios a Menorca para este invierno

Guardar

El Grupo Iberia (Iberia, Iberia Express y Air Nostrum) ofrecerá tres vuelos diarios entre Madrid y Menorca a partir del próximo mes de noviembre y durante toda la temporada de invierno (de noviembre a marzo).

El incremento se produce tras resultar la compañía adjudicataria de la licitación convocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para operar esta ruta bajo Obligaciones de Servicio Público (OSP).

La nueva frecuencia diaria supondrá un aumento del 27% en la oferta de plazas respecto al contrato anterior, y los billetes ya se encuentran disponibles en los canales de venta habituales de la aerolínea.

La operativa de los vuelos se ha estructurado para cubrir distintas franjas horarias a lo largo de la semana. Desde Madrid hacia Mahón, los vuelos diarios regulares saldrán a las 11:35 con llegada a las 13:10 (vuelo IB1039) y a las 20:15 con llegada a las 21:45 (vuelo IB1041).

PUBLICIDAD

La tercera frecuencia (vuelo IB1043) despegará a las 07:10 los lunes, martes, viernes y domingos; a las 19:10 los miércoles y sábados; y a las 15:05 los jueves.

En el trayecto inverso de Mahón a Madrid, las frecuencias diarias fijas despegarán a las 07:00 con llegada a las 08:35 (vuelo IB1042) y a las 13:45 con llegada a las 15:20 (vuelo IB1040).

La frecuencia variable de regreso (vuelo IB1044) operará a las 09:15 los lunes, martes, viernes y domingos; a las 21:15 los miércoles y sábados; y a las 17:15 los jueves.

Según Antonio Linares, director de Ventas de Iberia para España, Portugal y Norte de África, añadir este vuelo diario busca romper la estacionalidad y responder tanto a las necesidades de viajes de trabajo como de ocio.

Además, la ampliación de horarios favorecerá el enlace directo de Menorca con la red de más de 100 destinos internacionales del grupo mediante su centro de conexiones en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Grupo Iberia tiene un compromiso histórico con la conectividad de las Islas Baleares. Air Nostrum, la filial regional de Iberia, operaba hasta ahora dos frecuencias diarias en la temporada de invierno, que ahora se convierten en tres.

En verano, Iberia Express ha reforzado su apuesta por Menorca con una operación récord, que se acercará a 1.200 vuelos y superará los 230.000 asientos, un 17% más que en 2025. Una mejora en la conectividad para los residentes en Menorca, que también favorece la llegada de visitantes a la isla a lo largo de todos estos meses.

PUBLICIDAD

Además, en estas semanas de operación pico de verano, Iberia Express operará una media de 56 vuelos semanales, alcanzado algunos días hasta cinco frecuencias entre Menorca y Madrid, que permiten las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales de Iberia.