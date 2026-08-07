La UE sanciona a cinco altos cargos de la industria militar rusa

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La Unión Europea ha ampliado este viernes su lista de sanciones contra Rusia con la inclusión de cinco altos cargos de empresas del sector militar y de defensa por su papel en el desarrollo, producción o suministro de tecnología y equipos utilizados por las Fuerzas Armadas rusas en la guerra contra Ucrania.

El Consejo de la UE (Gobiernos) ha justificado estas nuevas medidas por la "continua agresión" de Moscú contra Kiev y la intensificación de los ataques "dirigidos deliberadamente contra civiles e infraestructuras civiles", al considerar que los cinco sancionados respaldan al complejo militar-industrial ruso.

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Entre ellos figura Ramil Nailevich Badgutdinov, director general de JSC Serpukhov Plant Metallist, empresa dedicada a la fabricación de componentes electromecánicos de precisión, incluidos sistemas empleados en los misiles balísticos Iskander-M del Ejército ruso.

La lista también incorpora a Aleksandr Yurevich Dyukarev, director general de la compañía JSC Krasnoyarsk Machine-Building Plant, implicada en la producción de misiles balísticos, entre ellos el sistema RS-28 'Sarmat'.

Asimismo, el bloque europeo ha sancionado a otros directivos de empresas rusas dedicadas a la fabricación de sistemas de comunicaciones militares y al desarrollo de programas informáticos para vehículos aéreos no tripulados y otras tecnologías militares vinculadas al ámbito espacial.

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Las personas incluidas en el régimen de sanciones de la UE estarán sujetas a la congelación de sus activos en territorio comunitario y a la prohibición de recibir fondos o recursos económicos, directa o indirectamente, desde la Unión. Además, tendrán prohibida la entrada o el tránsito por el territorio de los Estados miembro.

"Cada nuevo ataque contra Ucrania es un motivo más para que Europa apriete las tuercas a Rusia", ha afirmado la alta representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, quien ha asegurado que, con sus fuerzas "estancadas en el campo de batalla", el Kremlin está "intensificando aún más su campaña de terror contra la población civil", por lo que ha insistido en que el bloque debe "seguir aumentando la presión hasta que Moscú ponga fin a la guerra".

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