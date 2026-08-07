Iberseries & Platino Industria abordará en su próxima edición propiedad intelectual, financiación o la equidad de género

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Iberseries & Platino Industria ha anunciado la incorporación de un nuevo bloque de encuentros profesionales a la programación de su sexta edición en los que se abordarán temas como la gestión de la propiedad intelectual, la financiación o la equidad de género en la industria.

Precisamente, la cita se celebrará del 29 de septiembre al 2 de octubre de 2026 en Matadero Madrid, impulsada por EGEDA y Fundación Secuoya en colaboración con FIPCA.

Además, el certamen situará en el centro del debate ejes estratégicos como los nuevos modelos de incentivos fiscales, junto a las principales tendencias de consumo y producción.

En el ámbito de la propiedad intelectual, el encuentro abordará la creciente demanda de adaptaciones literarias y la evolución de las relaciones entre el sector editorial y las plataformas para identificar obras con proyección internacional.

Por su parte, la reestructuración económica ocupará un lugar destacado con paneles enfocados en la atracción de capital privado, el diseño de estructuras de inversión sólidas o la optimización de los incentivos fiscales en el audiovisual.

La cuestión de la equidad de género se abordará mediante la presentación de un estudio académico sobre la participación y representación femenina en la industria audiovisual iberoamericana, enfocado en el mercado colombiano.

Por otro lado, la programación sumará también debates sobre las narrativas emergentes, destacando el fenómeno del microdrama vertical en formato ultra corto y sus vías de monetización.

Asimismo, se examinará el "valor comercial" de la nostalgia a través de la reemisión de contenidos clásicos y el lanzamiento de los llamados 'reboots' adaptados a las nuevas generaciones de espectadores.