Muere una mujer en Alcorcón por inhalación de humo en un incendio declarado en su vivienda

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Una mujer de 45 años ha fallecido por inhalación de humo tras un incendio declarado en una vivienda del barrio Ondarreta de Alcorcón, que ha quedado calcinada, mientras siete bomberos han tenido que recibir atención durante la intervención.

Los hechos ocurrieron ayer jueves sobre las 15 horas en la octava planta, la última, de un bloque de pisos situado en la calle Olimpiada. Tras recibir el aviso, los servicios de emergencia actuaron en el inmueble para sofocar las llamas en un operativo en el que participaron bomberos de Alcorcón y de la Comunidad de Madrid, Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y el 112.

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Otro vecino se vio afectado y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Fundación Alcorcón (HUFA) a consecuencia de la inhalación de humo, según han informado fuentes policiales.

"Hay servicios que dejan una profunda tristeza. Ayer intervenimos en un grave incendio de vivienda en Alcorcón. Pese al esfuerzo de los servicios de emergencia, una persona falleció. Varios bomberos fueron atendidos y todos se encuentran bien. Nuestro más sentido pésame", han señalado desde el Cuerpo de Bomberos a través de sus redes sociales. Por el momento se desconocen las causas del incendio.

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