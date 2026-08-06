SoftBank reduce un 17,7% sus ganancias en el primer trimestre de su año fiscal

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SoftBank Group se anotó un beneficio neto atribuido de 347.330 millones de yenes (1.908 millones de euros) al cierre de su primer trimestre fiscal, entre los meses de abril y junio, lo que representa una caída del 17,7% respecto del resultado contabilizado por el conglomerado japonés en el mismo periodo de su anterior ejercicio fiscal.

No obstante, la cifra de negocio del vehículo inversor liderado por Masayoshi Son alcanzó entre abril y junio un total de 2,02 billones de yenes (11.100 millones de euros), un 10,9% por encima del dato del año precedente.

En el trimestre, la firma nipona se anotó plusvalías de 1,86 billones de yenes (10.220 millones de euros) en relación con sus inversiones, principalmente en relación con sus posiciones en Intel y Bytedance, aumentando así en un 287% las ganancias respecto del primer trimestre del anterior ejercicio.

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En concreto, SoftBank se anotó plusvalías de 1,38 billones de yenes (7.580 millones de euros) en la cartera de empresas holding del grupo, incluyendo una ganancia latente de 1,33 billones de yenes (7.310 millones de euros) en su posición en Intel.

De su lado, los fondos tecnológicos Vision Fund lograron un resultado positivo en el trimestre de 460.061 millones de yenes (2.528 millones de euros), un 30,3% por debajo de la plusvalía anotada un año antes, después de elevar en 358.435 millones de yenes (1.969 millones de euros) el valor razonable de su exposición a Bytedance.

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Por otro lado, la firma japonesa ha destacado que, al cierre de su primer trimestre fiscal, la inversión acumulada de SoftBank en OpenAI ascendía a 44.600 millones de dólares (38.631 millones de euros), con un valor razonable de 89.600 millones de dólares (77.609 millones de euros) y plusvalías acumuladas de 45.000 millones de dólares (38.978 millones de euros).

A este respecto, SoftBank ha recordado que el pasado mes de febrero se comprometió a realizar inversiones adicionales por un total de 30.000 millones de dólares (25.985 millones de euros) en OpenAI, de los que completó un primer tramo de 10.000 millones de dólares (8.662 millones de euros) en abril y un segundo tramo de 10.000 millones de dólares en julio de 2026.

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Tras la finalización del tercer tramo, prevista para octubre de 2026, se espera que la inversión acumulada de SoftBank en OpenAI alcance los 64.600 millones de dólares (55.954 millones de euros), lo que representa una participación accionarial de aproximadamente el 13%.