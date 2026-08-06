Anthropic trabaja en el desarrollo de sus propios chips de IA para Claude, conformando un nuevo equipo interno

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Anthropic pretende desarrollar chips propios diseñados para impulsar sus modelos de inteligencia artificial (IA) Claude y, así, enfrentar la creciente demanda de esta tecnología, por lo que está buscando ingenieros que conformen un nuevo equipo de desarrollo en este ámbito.

Según una oferta de empleo publicada por la propia tecnológica, Anthropic está contratando investigadores e ingenieros que se encarguen del diseño de chips personalizados para Claude, con especialización en diseño físico, diseño para pruebas, tecnología y fundición y embalaje, integridad de la señal e integridad de la alimentación, entre otras capacidades.

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Asimismo, un portavoz de la compañía de IA ha confirmado en declaraciones a Business Insider que la compañía está componiendo un equipo interno y, para ello, requieren ingenieros de silicio.

Es la primera vez que el laboratorio de IA confirma públicamente sus planes, siguiendo los pasos dados anteriormente por OpenAI, que en junio presentó su primer procesador dedicado a la IA y al que llamó Jalapeño, o el propio de Meta, que fue lanzado en marzo.

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La compañía ha especificado que, con la creación de sus propios chips, podrá codiseñar modelos y 'hardware' en paralelo, con lo que podrán ofrecer productos de Claude mejorados al estar ideados en conjunto. La idea en esta vertiente es que sus modelos de IA puedan rendir más rápido y de forma más eficiente para cubrir las necesidades de sus usuarios.

No obstante, cabe destacar que la estrategia de Anthropic se sigue basando en un enfoque multichip ('multi-chip approach'), lo que significa que está abierto a hardware proveniente de los mayores fabricantes del planeta como Nvidia, Google, AWS y AMD para seguir escalando para cubrir las necesidades de sus modelos.

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De hecho, a principios de julio se conoció que estaba en plenas conversaciones con la compañía coreana Samsung para desarrollar su primer chip de IA personalizado.