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Zelenski destaca nuevos ataques ucranianos de largo alcance sobre refinerías y buques rusos en el mar Negro

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha celebrado este jueves nuevos ataques de largo alcance sobre instalaciones petrolíferas rusas, así como sobre embarcaciones de la llamada 'flota fantasma' del Kremlin en el mar Negro.

Unos ataques que tienen el objetivo de "limitar los ingresos petroleros de Rusia", los cuales utiliza para financiar la guerra, ha dicho. Este tipo de ofensivas se han convertido recientemente en una constante, mientras se vienen ya registrando algunos problemas de desabastecimiento en Rusia.

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En esta ocasión, le ha tocado a una refinería de Bashneft-Novoil, una empresa estatal de productos derivados del petróleo en la provincia de Baskortostán, a más de 1.300 kilómetros de la línea del frente; y a otra de la compañía Slavneft-Yanos en Yaroslavl, a casi 700 kilómetros de la frontera, según ha apuntado Zelenski.

Del mismo modo, ha celebrado también las "exitosas" operaciones que las fuerzas ucranianas vienen lanzando recientemente sobre el mar Negro. "Dos patrulleras militares y buques de la flota en la sombra fueron atacados", ha informado.

Zelenski ha agradecido al Ejército por haber expandido, ha dicho, las capacidades de ataque de Ucrania más allá de sus propias fronteras y aumentar así "las posibilidades para la diplomacia. Rusia debe elegir la paz", ha concluido.

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