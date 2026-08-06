La "magia" de ser isleñas marca la creación musical de Villano Antillano y Sara Socas

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Christian Afonso

Las Palmas de Gran Canaria (España), 6 ago (EFE).- La creación musical desde las islas, como Puerto Rico o las españolas Canarias, está viviendo un momento de eclosión gracias a su carácter único, apegado al territorio y su idiosincrasia, y a la "democratización" que suponen las redes sociales, según las raperas Villano Antillano (Puerto Rico) y Sara Socas (Canarias).

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En entrevista con EFE, Villano Antillano y Socas analizan lo que supone ser isleñas en su creación musical, con motivo de su participación en el festival internacional Culture & Business Pride, y coinciden en que los vínculos con el entorno que les rodea influencian sus composiciones.

Como algo "mágico" lo define la cantante y compositora puertorriqueña, por ese "contacto constante con los elementos".

"En esta vida me tocó ser isleña, voy a ser isleña hasta que me muera, (... ) y siento que la naturaleza tiene mucho ritmo, es muy musical: los sonidos del agua, el viento (...) y eso te hace tener como un instinto, una magia", explica Villano Antillano, a quien eso la ha formado como artista.

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Socas le da la razón en que existe un "arraigo con la naturaleza" al que un isleño está habituado.

"El rollo de la isla, del ritmo, de esa tranquilidad, del aplatanamiento, como nos dicen aquí. Son cosas que creo te van forjando como persona y, al final, todo lo que te forje como persona se nota en el arte que hagas también", afirma la canaria, nacida en la isla de Tenerife (Atlántico).

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Vivir en una isla conlleva dificultades, como un acceso "limitado" a muchas cuestiones que vienen de fuera, o que solo pueden darse en puntos más cercanos a las grandes ciudades del continente.

La rapera canaria recuerda que "siempre" hubo buenos cantantes en las islas, pero era difícil conseguir salir del archipiélago y llegar a ser conocido fuera de sus fronteras, algo que ha cambiado en los últimos años.

Y eso fue gracias a las redes sociales, apunta Socas, que permiten a muchos artistas mostrarse al gran público sin necesidad de desplazarse a las ciudades que, históricamente, fueron el epicentro de la creación artística a gran escala. Es lo llama la "democratización" de la música.

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Ahora, alguien puede subir un vídeo a las redes sociales y que cualquier persona del mundo "lo pueda ver, lo pueda escuchar y le pueda llamar la atención", comenta. Ese es el verdadero motivo por el cual la música hecha en Canarias, o en cualquier otro sitio alejado de lo 'mainstream', ha podido triunfar últimamente.

También esa democratización explica el éxito de géneros o de formas de expresar los sentimientos que hasta ahora no habían tenido tanto hueco dentro de una industria que buscaba lo que más éxito les deparaba.

Así, han surgido temáticas que, para Villano Antillano, dependen también del contexto sociohistórico de cada territorio, como es su propio caso. Parte de su música sale del "sentido de pertenencia" a un pueblo, Puerto Rico, que siempre ha estado "totalmente subyugado" a una "potencia imperialista", y eso le hace "apreciarlo más".

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Cree que eso también pudo influir en que Puerto Rico sea un territorio fecundo de artistas de gran éxito como Bad Bunny, Anuel AA, Ricky Martin, Daddy Yankee u Olga Tañón.

"Hay como un campo sonoro bien saturado en Puerto Rico. Crecemos con mucha música, con mucho arte, con mucha miseria también, que nos empuja a hacer esas cosas", destaca la rapera puertorriqueña.

También que haya toda esa cantidad de artistas se ha retroalimentado para que surjan nuevas voces exitosas: "Es como un barómetro bien fuerte y bien exigente de cómo, para destacar supra, supra, tienes que dar algo nuevo, algo que no se ha visto antes".

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Según Sara Socas, los artistas canarios se apoyan entre sí para llegar más lejos, como ocurrió con el éxito de Quevedo, al albur del cual muchos otros también sobresalen, y el archipiélago canario está en el mapa mundial de la música.

Y es que las islas están de moda en el panorama musical. Quizás sea su ritmo de vida o su conexión con la naturaleza lo que las haga tan especiales, como plantean Villano Antillano y Sara Socas. EFE

(foto)