Makoke responde con humor a Laura Matamoros tras recordar sus planes con Kiko Matamoros: "En la playa no"

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Makoke atraviesa uno de los veranos más felices de los últimos años. Después de darse el "sí, quiero" con Gonzalo, la colaboradora está disfrutando de unas semanas de descanso marcadas por los viajes, el mar y los planes al aire libre, una etapa especialmente tranquila que comparte con frecuencia a través de sus redes sociales.

Precisamente una de esas publicaciones ha provocado un inesperado intercambio con Laura Matamoros. La hija de Kiko Matamoros comentó unas imágenes en las que Makoke aparecía disfrutando de un picnic en la playa junto a su marido, recordando cómo eran los planes familiares cuando la colaboradora mantenía una relación con su padre. La influencer aseguró que entonces las comidas solían hacerse en chiringuitos, un comentario que no tardó en llamar la atención de los seguidores de ambas.

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Preguntada por esas palabras, la recién casada respondió con total naturalidad y un punto de ironía. "La verdad que con su padre hemos hecho picnic, pero en el campo, pero en la playa no, la verdad", comentó entre risas, dejando claro que el comentario de Laura no le había molestado y que recuerda aquella etapa con absoluta normalidad.

Quien también quiso intervenir fue Gonzalo, marido de Makoke, que restó importancia a la comparación y defendió que durante el verano hay tiempo para todo tipo de planes. "Hay que hacer un poquito de todo, ¿no? Hay que hacer un día de picnic, un día chiringuito", señaló, sumándose al tono distendido de la conversación.

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