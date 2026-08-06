Pablo Urdangarin, tras el orgullo que siente Iñaki Urdangarin por su carrera en el balonmano: "Yo también soy su fan"

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Pablo Urdangarin ha arrancado una de las temporadas más importantes de su carrera deportiva. Después de renovar recientemente con el Fraikin BM Granollers hasta 2028, el hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ha regresado a los entrenamientos con la ilusión de seguir creciendo en el equipo vallesano y consolidarse como una de las piezas importantes del proyecto de Antonio Rama.

El joven jugador ha reaparecido en el primer día de entrenamiento tras las vacaciones con una imagen renovada, estrenando un nuevo corte de pelo y mostrando una actitud especialmente optimista de cara al curso que ahora comienza. "Noto que he dado un salto increíble", aseguró durante la presentación de la nueva temporada, dejando claro que atraviesa un momento de gran confianza tanto a nivel personal como profesional.

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Pablo también quiso destacar el papel que su entorno familiar juega en esta etapa de crecimiento. Preguntado por los consejos que recibe de los suyos, respondió con naturalidad: "Muy buenos. Los que transmito al equipo, que disfruten del balonmano, de los compañeros y del día a día", explicó, subrayando la importancia de mantener la ilusión y el compañerismo como base del trabajo diario.

Especialmente emotivas fueron sus palabras al referirse a su padre, Iñaki Urdangarin, quien recientemente reconoció públicamente que es uno de sus mayores admiradores. Lejos de restar importancia al comentario, Pablo respondió con una sonrisa y devolvió el cariño recibido: "Pues diría que yo también soy su fan y que muchas gracias por las palabras y con ganas de empezar ya".

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El jugador afronta así una temporada en la que espera seguir dando pasos adelante después de haberse convertido en uno de los nombres propios del balonmano español. Su renovación hasta 2028 fue interpretada como una muestra de la confianza que el Granollers deposita en su progresión, y él mismo reconoce que se encuentra en un momento de crecimiento muy importante.

Con el apoyo de su familia, el respaldo del club y la ambición de seguir evolucionando, Pablo Urdangarin comienza un nuevo curso deportivo convencido de que aún tiene mucho margen para crecer sobre la pista.