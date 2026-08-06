La campaña Cáritas con Venezuela recauda más de 190.000 euros en la provincia

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La provincia de Jaén ha apoyado la emergencia 'Cáritas con Venezuela' con donativos que, hasta la fecha, superan los 190.000 euros recaudados. En concreto, la cantidad contabilizada se sitúa en 190.894 euros.

Para Cáritas, estas cifras ponen de manifiesto la solidaridad jiennense ante la trágica situación del país caribeño, en el que, según los últimos datos hechos públicos, el número de fallecidos asciende a 6.125. Cáritas Jaén, a través de un comunicado, ha mostrado su gratitud a todas las personas que han colaborado a través de esta campaña.

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Desde las primeras horas, la red de Cáritas Venezuela activó sus equipos de emergencia para atender a las familias damnificadas y evaluar las necesidades más urgentes sobre el terreno.

Cáritas Española puso en marcha una campaña de emergencia para responder a la petición de apoyo de Cáritas Venezuela, a la que se sumó desde el primer momento Cáritas Diocesana de Jaén. Para ello habilitó sus canales de donación ante la emergencia.

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En concreto, continúan abiertos los canales para apoyar la campaña de emergencia en su página web, www.caritasjaen.es, sus números de cuenta y el Bizum 00242 con el concepto 'Cáritas con Venezuela'. También, las colectas de los días 4 y 5 de julio en los templos jiennenses se destinaron a respaldar esta causa.

La respuesta se ha articulado a través de la amplia red de Cáritas en Venezuela, formada por 37 Cáritas diocesanas y más de 600 Cáritas parroquiales presentes en todo el país. Hasta el 16 de julio, Cáritas Venezuela había recibido 19.058 toneladas de ayuda humanitaria, de las que 15.963 ya habían sido distribuidas entre la población afectada.

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La acción humanitaria ha permitido entregar 10.820 kits de alimentación y 6.988 kits de higiene, alcanzando a 17.808 familias, además de distribuir 96.156 unidades de medicamentos e insumos médicos para reforzar la atención sanitaria en las zonas más castigadas.

La respuesta humanitaria canalizada a través de Cáritas permite proporcionar alimentos, agua potable, productos de higiene, medicamentos, refugio temporal y acompañamiento a las personas afectadas, especialmente a aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Desde Cáritas se ha subrayado la importancia de "mantener viva la solidaridad" y continuar respaldando el trabajo que vienen desarrollando junto a las comunidades afectadas.